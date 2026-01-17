ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах, - Свириденко

Суббота 17 января 2026 13:59
UA EN RU
Самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах Украины. Сложнее всего в Херсоне, где из-за российских обстрелов существенно разрушены энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко обсудила с руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким обеспечение непрерывного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах.

"Продолжаем координировать работу всех составляющих энергосистемы в условиях чрезвычайной ситуации из-за российских обстрелов и сильных морозов", - отметила премьер.

По ее словам, по всей стране в усиленном режиме работает 474 аварийные бригады газораспределительных сетей. В целом более двух тысяч газовиков привлечены к работам: непосредственным ремонтам на объектах и круглосуточному приему вызовов от людей.

После постоянных вражеских атак они делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения сел и городков вблизи линии фронта, где ремонтные бригады работают часто под целенаправленными атаками.

"Особое внимание сейчас - прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям. Особенно сложная ситуация в Херсоне, вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты", - сообщила Свириденко.

Она отметила, что "Нафтогаз" обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, и постоянно завозит дополнительное оборудование.

"Также обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд грн и помощи международных партнеров Правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона", - рассказала премьер.

По ее словам, это позволило заместить объемы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов.

"Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой", - добавила Свириденко.

Ситуация с газом в Украине

Напомним, вчера, 16 января, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сейчас в Украине контролируемая ситуация с газом, запасы есть. Ограничения по нему не применяются.

Ранее компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.

Она официально заявила, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.

Отметим, Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Юлия Свириденко Газ
Новости
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа