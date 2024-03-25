Експерти ISW назвали ключові проблеми військ РФ при спробах наступу на Часів Яр
Російські війська намагаються просуватися у напрямку Часового Яру Донецької області, але навряд чи зможуть загрожувати населеному пункту оточенням або окупацією в найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У листопаді 2023 року російські війська розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку з метою повернути територію, звільнену Україною під час контрнаступу влітку 2023 року, та захопити Часів Яр. Однак за останні чотири місяці російські війська досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.
Окремі російські джерела описують російську активність у районі Бахмута в останні місяці як умови для можливої наступальної операції з оточення та захоплення Часового Яру.
Доступні зображення, які аналітики ISW в даний час не публікуватимуть і описуватимуть більш детально, щоб зберегти оперативну безпеку ЗСУ, показують, що українські сили побудували значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російські війська, ймовірно, щосили намагатимуться прорвати їх.
Українські та російські джерела повідомили, що російські війська планували перекинути додаткові сили в район Бахмута з авдіївського напрямку в середині лютого, але можливість використати тактичні вразливі місця безпосередньо на захід від Авдіївки спонукала російські війська підтримувати темп наступальних дій у цьому районі.
На думку експертів ISW, це також могло суттєво завадити російському командуванню зосередити додаткові сили на бахмутському напрямку. Неясно, чи достатні сили окупантів у районі Бахмута для потенційного наступу на Часів Яр. При цьому російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати спроби оточення населеного пункту.
Раніше у ВСУ зазначали, що окупанти роблять "потужний ривок" у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку. При цьому війська РФ із цією метою активно стягують на Бахмутський напрямок резерви та важку техніку.
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