"Найсильніший за останні 100 років". Окупований Крим накрив потужний шторм: що відомо

Шторм у Криму призвів до затоплень

За даними моніторингової системи Poseidon, хвилі біля південного та південно-східного узбережжя Криму досягають 8-9 метрів. Затоплено набережні, повалено сотні дерев, зриває дахи із будівель, фіксуються постійно аварії на електромережах та газопроводах.

Також на півострові цієї ночі ураганний вітер сягав 144 км/год, окупанти перекрили половину автомобільних доріг.

Самопроголошена влада визнає, що негода завдала істотних збитків інфраструктурі Криму, але окупанти планують відновити електрику по всій території півострова "протягом двох діб".

Найбільш постраждалі через негоду регіони в Криму - Євпаторія, Керч, Сакський та Чорноморський райони.

Так, на в'їзді до Євпаторії море вийшло з берегів, з міста евакуюють людей, у Саках перебито газопровід, 40 тисяч кримчан без світла. Крім того, на побережжі змило пляжі, котеджі, пірси, затоплені сотні будинків.

Жителі деяких будинків, які частково опинилися у воді, аби урятуватися підіймалися на дахи та світили ліхтариками для привернення уваги.

Разом з тим місцеві ЗМІ пишуть, що в Криму затоплено й ключову трасу півострова "Алушта - Судак - Феодосія", зараз там перекрито рух транспорту, а також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі Євпаторії.

Без світла майже пів мільйона споживачів

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Перша жертва

Так звана "влада" Криму вже заявила про перший загиблий внаслідок шторму. так, за словами "радника" псевдоголови Криму Олега Крючкова, загиблий - житель села Морське під Судаком. Він нібито пішов подивитися на хвилі і трагічно загинув.

Крім того, загарбники звітують, що в Криму постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані.

Нагадаємо, що від учора, 26 листопада Україну й тимчасово окупований Крим накрила потужна негода. Зокрема, через негоду в 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку. Всі подробиці негоди читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Додамо, що шторм охопив і південь Росії. Зокрема, на Камчатці аеродром буквально пішов під воду. Берингове море вийшло з берегів і затопило всю злітно-посадкову смугу.

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