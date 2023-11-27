"Самый сильный за последние 100 лет". Оккупированный Крым накрыл мощный шторм: что известно

Шторм в Крыму привел к затоплению

По данным мониторинговой системы Poseidon, волны у южного и юго-восточного побережья Крыма достигают 8-9 метров . Затоплены набережные, повалены сотни деревьев, срывают крыши со зданий, фиксируются постоянно аварии на электросетях и газопроводах.

Также на полуострове этой ночью ураганный ветер достигал 144 км/ч, оккупанты перекрыли половину автомобильных дорог.

Самопровозглашенная власть признает, что непогода нанесла существенный ущерб инфраструктуре Крыма, но оккупанты планируют восстановить электричество по всей территории полуострова "в течение двух суток".

Наиболее пострадавшие из-за непогоды регионы в Крыму - Евпатория, Керчь, Сакский и Черноморский районы.

Так, на въезде в Евпаторию море вышло из берегов, из города эвакуируют людей, в Саках перебит газопровод, 40 тысяч крымчан без света. Кроме того, на побережье смыли пляжи, коттеджи, пирсы, затоплены сотни домов.

Жители некоторых домов, частично оказавшихся в воде, чтобы спастись, поднимались на крыши и светили фонариками для привлечения внимания.

Вместе с тем местные СМИ пишут, что в Крыму затоплена и ключевая трасса полуострова "Алушта - Судак - Феодосия", сейчас там перекрыто движение транспорта, а также морской водой смыло окопы российских кафиров на побережье Евпатории.

Без света почти полмиллиона потребителей

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Более всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.

Первая жертва

Так называемая "власть" Крыма уже заявила о первом погибшем в результате шторма. Так, по словам советника псевдоголовы Крыма Олега Крючкова, погибший - житель села Морское под Судаком. Он якобы пошел посмотреть на волны и трагически погиб.

Кроме того, захватчики отчитываются, что в Крыму пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.

Напомним, что со вчера, 26 ноября Украину и временно оккупированный Крым накрыло мощная непогода. Из-за чего в 16 областях обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта. Люди оказались в снежной ловушке на дорогах, а к ликвидации последствий уже привлекают военную технику. Все подробности непогоды читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Добавим, что шторм охватил и юг России. В частности, на Камчатке аэродром буквально ушел под воду. Беринговое море вышло из берегов и затопило всю взлетно-посадочную полосу.

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