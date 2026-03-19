Найщасливіші країни 2026: хто очолив рейтинг і на якому місці Україна

Фінляндія дев’ятий рік поспіль офіційно визнана найщасливішою країною світу. Україна посіла 111-ту сходинку, залишившись на тій самій позиції, що й минулого року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт World Happiness Report 2026.

Північна Європа продовжує домінувати в рейтингу завдяки високому рівню соціальної підтримки, стабільності та довірі до державних інститутів.
Десятка найщасливіших:
Попри тривалу війну, показник суб'єктивного відчуття щастя серед українців за рік не погіршився - ми зафіксувалися на 111-му місці із 147 можливих. Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Україна посідала 98-ме місце (2021 рік).
На останньому місці у рейтингу знову опинився Афганістан, який замикає список як найбільш нещасна країна.
Автори звіту 2026 року приділили особливу увагу добробуту молоді. Основні висновки:
Раніше ми ділились рейтингом найщасливіших країн за 2025 рік.
Читайте також про те, що влітку 2025-го року Київ опустився на 138-ме місце в рейтингу європейських міст за вартістю житла. У нашій столиці в середньому "квадратний метр" у центрі продають за 2 269 євро. Для порівняння, у 2024-му Київ був на 100-тій позиції.