Найпрестижніші виші заходу України: ТОП-10 університетів, які вибирають абітурієнти

Список найкращих вишів на заході України

Ресурс "Освіта" щорічно складає консолідований рейтинг ВНЗ України. При визначенні найкращих закладів беруть до уваги дані найбільш авторитетних національних рейтингів: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Усі вони мають різні критерії оцінювання вишів.

10 найкращих ВНЗ у західних регіонах:

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Ужгородський національний університет;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Західноукраїнський національний університет;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Тернопільський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського;

Буковинський державний медичний університет.

Найкращі заклади вищої освіти за версією консолідованого рейтингу (скриншот сайту ЛУН)

Вступна кампанія-2025

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році стартує 14 травня і триватиме до 25 липня. Він матиме основну та додаткову сесії. Під час тестування абітурієнти складатимуть чотири предмети: обов’язково - математику, українську мову та історію України, а також один предмет на вибір - українську літературу, іноземну мову, географію, фізику, біологію або хімію.

Щоб мати можливість вступати до закладів вищої освіти, потрібно набрати щонайменше 100 із 200 балів. Торік поріг для вступу на державну форму навчання складав 130 балів. Результати тестування учасники основної сесії отримають до 4 липня, додаткової - до 30 липня.

У 2025 році вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця і ще 10 на контрактну форму навчання. Електронні кабінети для подання документів працюватимуть із 25 червня до 20 жовтня.