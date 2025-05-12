Самые престижные вузы запада Украины: ТОП-10 университетов, которые выбирают абитуриенты

Список лучших вузов на западе Украины

Ресурс "Освіта" ежегодно составляет консолидированный рейтинг вузов Украины. При определении лучших заведений принимают во внимание данные наиболее авторитетных национальных рейтингов: "Топ-200 Україна", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Все они имеют разные критерии оценки вузов.

10 лучших вузов в западных регионах:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Ужгородский национальный университет;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

Западноукраинский национальный университет;

Волынский национальный университет имени Леси Украинки;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского;

Буковинский государственный медицинский университет.

Лучшее высшие учебные заведения по версии консолидированного рейтинга (скриншот сайта ЛУН)

Вступительная кампания-2025

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году стартует 14 мая и продлится до 25 июля. Он будет иметь основную и дополнительную сессии. Во время тестирования абитуриенты будут сдавать четыре предмета: обязательно - математику, украинский язык и историю Украины, а также один предмет на выбор - украинскую литературу, иностранный язык, географию, физику, биологию или химию.

Чтобы иметь возможность поступать в учреждения высшего образования, нужно набрать не менее 100 из 200 баллов. В прошлом году порог для поступления на государственную форму обучения составлял 130 баллов. Результаты тестирования участники основной сессии получат до 4 июля, дополнительной - до 30 июля.

В 2025 году поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетные места и еще 10 на контрактную форму обучения. Электронные кабинеты для подачи документов будут работать с 25 июня по 20 октября.