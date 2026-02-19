Операція "Рубікон": як поліція провела найбільшу облаву на наркомафію

За його словами, поліцейські провели понад 500 обшуків у 21 регіоні України. Було ліквідовано 34 нарколабораторії та 74 склади з наркотиками.

"Ми зруйнували повний цикл незаконного виробництва і збуту синтетичних наркотиків - від контрабандного постачання прекурсорів з країн ЄС до масштабної онлайн-дистрибуції через маркетплейси, анонімні платформи та месенджери", - повідомив Вигівський.

Як розповів глава Нацполіції, у межах міжнародної взаємодії разом із Європолом та Центральним бюро розслідувань поліції Польщі було проведено синхронний етап операції, що дозволило перекрити транскордонні канали наркотрафіку.

Загалом викрито 4 організованих груп та злочинну організацію, частина з яких діяла у транснаціональному форматі. 123 фігурантам уже повідомлено про підозру.

Орієнтовна щомісячна виробнича спроможність цієї інфраструктури становила понад 700 кг наркотичної продукції, а очікуваний прибуток - сотні мільйонів гривень.

Фото: Нацполіція провела масштабну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, а їх вартість за цінами "чорного" ринку становить близько 400 мільйонів гривень.

"Це мільйони доз, які не потрапили на вулиці наших міст і не зруйнують українські родини. Дякую кожному оперативнику, слідчому, аналітику, бійцям спецпідрозділів та усім, хто місяцями документував діяльність цих угруповань. Це була складна та багаторівнева робота", - зазначив Вигівський.