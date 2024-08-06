Найпопулярніші спеціальності 2024. Стало відомо на кого найчастіше вступають українці

Фаворитами серед українських абітурієнтів цьогоріч були спеціальності пов’язані із психологією, менеджментом та філологією.
РБК-Україна із посиланням на дані "ОСВІТА.UA" розповідає про найпопулярніші спеціальності серед українських вступників влітку 2024 року.
Рейтинг найпопулярніших напрямків серед абітурієнтів включає заяви, подані на здобуття ступеня бакалавра або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях на основі повної загальної середньої освіти.
Згідно з даними системи, найпопулярнішими цього року стали спеціальності у сфері управління та адміністрування, куди подали заяви більше 115 тис. абітурієнтів. На другому місці за популярністю стали професії пов’язані інформаційними технологіями, які обрали 94 тис. вступників. Наступні за популярністю соціальні та поведінкові науки – понад 75 тис. заяв.
Найбільше заяв подано на спеціальності "Психологія" (49 782 заяви), "Менеджмент" (47 813), "Філологія" (44 663), "Право" (40 265) та "Комп’ютерні науки" (33 121).
Серед найменш популярних спеціальностей опинилися "Суднобудування" (217 заяв), "Громадське здоров’я" (163), "Освітні, педагогічні науки" (75), "Релігієзнавство" (62) та "Управління інформаційною безпекою" (12).
Як і раніше, престижність певних спеціальностей серед абітурієнтів залишилася стабільною. Однак порівняно з минулим роком зменшилася кількість заяв на спеціальності "Право" (на 17 тисяч заяв менше), "Комп’ютерні науки" (на майже 10 тисяч заяв менше) та "Інженерія програмного забезпечення" (на майже 7 тисяч заяв менше).
Важливо зазначити, що прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на здобуття ступеня бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти, завершено.
Раніше РБК-Україна розповідало, за навчання за якими спеціальностями в Україні доведеться заплатити найбільше у 2024-2025 навчальному році.
Також ми писали про вартість освіти у різних містах нашої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.