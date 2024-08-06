Найпопулярніші спеціальності 2024. Стало відомо на кого найчастіше вступають українці

Рейтинг найпопулярніших напрямків серед абітурієнтів включає заяви, подані на здобуття ступеня бакалавра або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях на основі повної загальної середньої освіти.

Які професії обирають вступники

Згідно з даними системи, найпопулярнішими цього року стали спеціальності у сфері управління та адміністрування, куди подали заяви більше 115 тис. абітурієнтів. На другому місці за популярністю стали професії пов’язані інформаційними технологіями, які обрали 94 тис. вступників. Наступні за популярністю соціальні та поведінкові науки – понад 75 тис. заяв.

Найбільше заяв подано на спеціальності "Психологія" (49 782 заяви), "Менеджмент" (47 813), "Філологія" (44 663), "Право" (40 265) та "Комп’ютерні науки" (33 121).

Найменш популярні спеціальності

Серед найменш популярних спеціальностей опинилися "Суднобудування" (217 заяв), "Громадське здоров’я" (163), "Освітні, педагогічні науки" (75), "Релігієзнавство" (62) та "Управління інформаційною безпекою" (12).

Як і раніше, престижність певних спеціальностей серед абітурієнтів залишилася стабільною. Однак порівняно з минулим роком зменшилася кількість заяв на спеціальності "Право" (на 17 тисяч заяв менше), "Комп’ютерні науки" (на майже 10 тисяч заяв менше) та "Інженерія програмного забезпечення" (на майже 7 тисяч заяв менше).

Важливо зазначити, що прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на здобуття ступеня бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти, завершено.