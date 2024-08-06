Самые популярные специальности 2024. Стало известно на кого чаще всего поступают украинцы

Рейтинг наиболее популярных направлений среди абитуриентов включает заявления, поданные на получение степени бакалавра или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной областях на основе полного общего среднего образования.

Какие профессии выбирают поступающие

Согласно данным системы, популярными в этом году стали специальности в сфере управления и администрирования, куда подали заявления более 115 тыс. абитуриентов. На втором месте по популярности стали профессии связанные информационными технологиями, которые выбрали 94 тыс. поступающих. Следующие по популярности социальные и поведенческие науки – более 75 тыс. заявлений.

Больше всего заявлений подано на специальности "Психология" (49 782 заявления), "Менеджмент" (47 813), "Филология" (44 663), "Право" (40 265) и "Компьютерные науки" (33 121).

Наименее популярные специальности

Среди наименее популярных специальностей оказались "Судостроение" (217 заявлений), "Общественное здоровье" (163), "Образовательные, педагогические науки" (75), "Религиоведение" (62) и "Управление информационной безопасностью" (12).

По-прежнему престижность определенных специальностей среди абитуриентов осталась стабильной. Однако по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявлений на специальности "Право" (на 17 тысяч заявлений меньше), "Компьютерные науки" (на почти 10 тысяч заявлений меньше) и "Инженерия программного обеспечения" (на почти 7 тысяч заявлений меньше).

Важно отметить, что прием заявлений от поступающих на получение степени бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений на основе полного общего среднего образования завершен.