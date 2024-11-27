Наймолодший українець у Лізі чемпіонів: хто такий Артем Степанов

Степанов з'явився на полі на 73-й хвилині зустрічі з австрійським "Зальцбургом", коли його клуб вже вів у рахунку 5:0. Результативними діями не відзначився, проте встановив одразу три рекорди.

Нападник "фармацевтів" став наймолодшим вітчизняним футболістом у найпрестижнішому клубному турнірі континенту. Гравцю на момент дебюту було 17 років, 3 місяці та 16 днів. Таким чином юний форвард перевершив попереднє досягнення захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринського, який дебютував у ЛЧ у віці 18 років та одного місяця.

Степанов також побив рекорд наймолодшого українця-легіонера в ЛЧ. До цього часу досягнення належало Олександру Зінченку, який у складі нідерландського ПСВ вийшов на поле у віці 19 років, 10 місяців та 4 днів.

І на додачу, українець став наймолодшим гравцем "Байєра" в ЛЧ, випередивши Кая Хаверца. Свого часу нинішній форвард лондонського "Арсенала" дебютував на найвищому рівні у віці 17 років 4 місяців і 22 днів.

До речі, це був його перший матч у кар'єрі за дорослу команду "Байєра". У Бундеслізі чи Кубку Німеччини Хабі Алонсо задіяти Степанова ще не встиг, хоча вже вносив його ім'я у заявки.

Наймолодші українські футболісти в Лізі чемпіонів

Артем Степанов, "Байєр", 17 років, 3 місяці, 16 днів (дебют – 26 листопада 2024 року)

Дмитро Чигринський, "Шахтар", 18 років, 1 місяць (7 грудня 2004 року)

Ілля Забарний, "Динамо", 18 років, 1 місяць, 18 днів (20 жовтня 2020 року)

Георгій Судаков, "Шахтар", 18 років, 1 місяць, 19 днів (21 жовтня 2020 року)

Андрій Шевченко, "Динамо", 18 років, 1 місяць, 25 днів (23 листопада 1994 року)

Хто такий Артем Степанов

Народився в Луцьку 10 серпня 2007 року. Займався в академії донецького "Шахтаря". 1 серпня 2022 року приєднався до "Байєра", де став грати за команду U-17. У січні цього року уклав угоду з клубом, термін дії якої розрахований до 30 червня 2027 року.

За "Байєр" U-17 загалом провів 47 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 6 результативних передач. У команді 19-річних – 10 голів та 2 передачі в 13-ти поєдинках. Крім того, провів за "фармацевтів" 4 гри в Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись голом та двома пасами.

Ще весною Хабі Алонсо став залучати юного українця до тренувань з основним складом. Влітку за наполяганням іспанського наставника Степанова офіційно включили до розширеного складу дорослого "Байєра". І от у листопаді тренер дав йому шанс в Лізі чемпіонів.

Додамо, що 10 травня 2023 року форвард дебютував за збірну України U-16. Також грав за "синьо-жовті" команди 17 та 19-річних. Загалом у юнацьких збірних провів 12 матчів, у яких забив 8 голів.