Самый молодой украинец в Лиге чемпионов: кто такой Артем Степанов

Степанов появился на поле на 73-й минуте встречи с австрийским "Зальцбургом", когда его клуб уже вел в счете 5:0. Результативными действиями не отличился, однако установил сразу три рекорда.

Нападающий "фармацевтов" стал самым молодым отечественным футболистом в самом престижном клубном турнире континента. Игроку на момент дебюта было 17 лет, 3 месяца и 16 дней. Таким образом, юный форвард превзошел предыдущее достижение защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского, который дебютировал в ЛЧ в возрасте 18 лет и одного месяца.

Степанов также побил рекорд самого молодого украинца-легионера в ЛЧ. До этого времени достижение принадлежало Александру Зинченко, который в составе нидерландского ПСВ вышел на поле в возрасте 19 лет, 10 месяцев и 4 дней.

И вдобавок, украинец стал самым молодым игроком "Байера" в ЛЧ, опередив Кая Хаверца. В свое время нынешний форвард лондонского "Арсенала" дебютировал на самом высоком уровне в возрасте 17 лет 4 месяцев и 22 дней.

Кстати, это был его первый матч в карьере за взрослую команду "Байера". В Бундеслиге или Кубке Германии Хаби Алонсо задействовать Степанова еще не успел, хотя уже вносил его имя в заявки.

Самые молодые украинские футболисты в Лиге чемпионов

Артём Степанов, "Байер", 17 лет, 3 месяца, 16 дней (дебют – 26 ноября 2024 года)

Дмитрий Чигринский, "Шахтер", 18 лет, 1 месяц (7 декабря 2004 года)

Илья Забарный, "Динамо", 18 лет, 1 месяц, 18 дней (20 октября 2020 года)

Георгий Судаков, "Шахтер", 18 лет, 1 месяц, 19 дней (21 октября 2020 года)

Андрей Шевченко, "Динамо", 18 лет, 1 месяц, 25 дней (23 ноября 1994 года)

Кто такой Артем Степанов

Родился в Луцке 10 августа 2007 года. Занимался в академии донецкого "Шахтера". 1 августа 2022 присоединился к "Байеру", где стал играть за команду U-17. В январе этого года заключил соглашение с клубом, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2027 года.

За "Байер" U-17 провел 47 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В команде 19-летних – 10 голов и 2 передачи в 13 поединках. Кроме того, провел за "фармацевтов" 4 игры в Юношеской лиге УЕФА, отличившись голом и двумя пасами.

Еще весной Хаби Алонсо стал привлекать юного украинца к тренировкам с основным составом. Летом по настоянию испанского наставника Степанова официально включили в расширенный состав взрослого "Байера". И вот в ноябре тренер дал ему шанс в Лиге чемпионов.

Добавим, что 10 мая 2023 года форвард дебютировал за сборную Украины U-16. Также играл за "сине-желтые" команды 17 и 19-летних. В общей сложности у юношеских сборных провел 12 матчей, в которых забил 8 голов.