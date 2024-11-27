День розгромів і дебют Степанова: огляд і результати матчів Ліги чемпіонів

П'ятий тур загального етапу Ліги чемпіонів розпочався дев'ятьма матчами вівторка. Більше половини з них принесли розгромні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 5-й тур

"Слован" – "Мілан" – 2:3

Голи: Барсегян, 24, Марчеллі, 88 – Пулішіч, 21, Леау, 68, Абрахам, 71

Вилучення: Толіч (С), 90

"Спарта" – "Атлетіко" – 0:6

Голи: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Грізманн, 70, Корреа, 85, 89

"Байєр" – "Зальцбург" – 5:0

Голи: Вірц, 8 (пенальті), 30, Грімальдо, 11, Шик, 61, Гарсія, 72

"Інтер" – РБ "Лейцпиг" – 1:0

Гол: Люкеба, 27 (автогол)

"Янг Бойз" – "Аталанта" – 1:6

Голи: Ганвула, 11 – Ретегі, 9, 39, Де Кетеларе, 28, 56, Колашінац, 31, Самарджіч, 90+1

"Баварія" – ПСЖ – 1:0

Гол: Кім, 38

Вилучення: Дембеле (ПСЖ), 56

"Барселона" – "Брест" – 3:0

Голи: Лєвандовскі, 10 (пенальті), 90+3, Ольмо, 66

"Манчестер Сіті" – "Фейєнорд" – 3:3

Голи: Холанд, 42 (пенальті), 53, Гюндоган, 50 – Мусса, 75, Хіменес, 82, Ганцко, 89

"Спортінг" – "Арсенал" – 1:5

Голи: Інасіу, 47 – Мартінеллі, 7, Хаверц, 22, Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пенальті), Троссар, 82

Італійський "Мілан" ледь не втратив очки в поєдинку з одним з аутсайдерів – словацьким "Слованом". Паулу Фонсека вирішив проекспериментувати, випустивши в Братиславі напіврезервний склад. За що трохи не поплатився. Ситуацію довелося виправляти п'ятьма замінами. Джокером став Рафа Леау, який забив переломний гол. Український півзахисник "Слована" Данило Ігнатенко вийшов на заміну на 66-й хвилині за рахунку 1:1. "Мілан" здобув третю поспіль перемогу в основному раунді ЛЧ. "Слован" програв всі п'ять поєдинків.

Мадридський "Атлетіко" не залишив на виїзді шансів празькій "Спарті". У команді Дієго Сімеоне дублями відзначилися Хуліан Альварес та Анхель Корреа. Чеська команда після вдалого старту (перемога та нічия) поступилася втретє поспіль.

Леверкузенський "Байєр" знищив кривдника київського "Динамо" в кваліфікації ЛЧ – австрійський "Зальцбург" ще в першому таймі завдяки Вірцу і Грімальдо. Німець оформив дубль, іспанець видав гол+пас. У складі чемпіонів Німеччини дебютував 17-річний нападник Артем Степанов. Він став наймолодшим українцем в історії Ліги чемпіонів, побивши рекорд захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринському. Той дебютував у ЛЧ у віці 18 років та одного місяця.

Міланський "Інтер" здобув четверту перемогу в цьому розіграші ЛЧ завдяки автоголу центрального захисника РБ "Лейпциг" Кастелло Люкеба. Француз зрізав м'яч у власні ворота після подачі Федеріко Дімарко зі штрафного. Італійський клуб з 13-ма очками очолив загальну таблицю ЛЧ.

Ще одна італійська команда – "Аталанта" на виїзді розбила швейцарський "Янг Бойз". Уже до перерви бергамаски відвантажили господарям чотири м'ячі. Матео Ретегі та Шарль Де Кетеларе оформили дублі. Останній додав до двох голів три результативні передачі.

У центральному матчі ігрового дня "Баварія" в більшості мінімально перемогла "Парі Сен-Жермен". Єдиний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли російський голкіпер Матвєй Сафонов помилився на виході. Захисник збірної Південної Кореї Кім Мін Чже спокійно забив у порожні ворота.

Герой поєдинку іспанської "Барселони" з французьким "Брестом" Роберт Лєвандовскі став лише третім після Кріштіану Роналду та Лео Мессі гравцем, хто забив 100 голів у матчах ЛЧ. Йому знадобилася для цього найменша кількість ударів (451). Ювілейний м'яч поляк провів з пенальті. А в компенсований час відзначився й 101-м голом.

Епічним фейлом вечора стала чергова осічка англійського "Манчестер Сіті". У грі з нідерландським "Фейєнордом" команда Хосепа Гвардіоли вела в рахунку 3:0, але навіть з таким гандикапом примудрилася втратити перемогу. Суперник за 15 хвилин нівелював дубль Холанда та гол Гюндогана.

"Спортінг" у першій грі ЛЧ після відходу Рубена Аморіма до "Манчестер Юнайтед" розгромно поступився вдома лондонському "Арсеналу". "Каноніри" зробили гру ще до перерви, забивши тричі. Олександр Зінченко з'явився на полі на 78-й хвилині, коли гості вже вели – 4:1.