Наймолодший гравець УПЛ: 15-річний Олег Дзюринець встановив рекорд

Віковий рекорд УПЛ

У матчі 2 туру Української Прем'єр-Ліги між Рухом та Динамо відбувся унікальний футбольний момент.

На 89-й хвилині на поле вийшов юний вихованець львівської команди Олег Дзюринець, який оновив рекорд наймолодшого дебютанта в українській Прем'єр-Лізі. Йому було всього 15 років і 17 днів.

Олег Дзюринець (фото: instagram.com/fc.ruh.lviv)

Попередній рекорд належав Кирилу Дігтярю, котрий дебютував за харківський Металіст 3 травня 2023 року у віці 15 років 159 днів. Таким чином Дзюринець значно покращив це досягнення.

Історія наймолодших дебютантів чемпіонату України з футболу:

Олег Дзюринець – 15 років 17 днів (8 серпня 2025 року)

Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (3 травня 2023 року)

Юрій Фенін – 15 років 221 день (4 листопада 1992 року)

Володимир Гапон – 15 років 290 днів (20 травня 1995 року)

Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (12 травня 1995 року)

Незважаючи на історичний дебют Дзюринця, його команда Рух зазнала розгромної поразки від Динамо з рахунком 1:5.

Новий рекорд свідчить про те, що український футбол продовжує робити ставку на молоді таланти, даючи їм шанс проявити себе вже в офіційних матчах найвищого рівня.