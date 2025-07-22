У наймоднішому відтінку літа-2025: Інна Бєлєнь з "Холостяка" показала костюм із шортами

Який "лук" вибрала Інна Бєлєнь

Для святкового заходу вона обрала костюм світло-жовтого відтінку, який також називають колір "вершкового масла" (cream butter, buttery yellow, light pastel yellow).

Інна Бєлєнь з "Холостяка" (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

Жакет

Класичний піджак, який має широкі лацкани, один ґудзик для застібки (що розстебнутий), та кишені. Крій піджака вільний і розслаблений, що відповідає сучасним трендам.

Топ

Під піджаком видно топ такого ж кольору, що створює гармонійне поєднання.

Шорти

Доповнити образ вона вирішила короткими шортами з такої ж тканини, як і піджак. Шорти також мають вільний, прямий крій, що забезпечує комфорт у спекотну погоду.

Інна Бєлєнь задає тренди (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

Взуття

Доповнити образ вона вирішила коричневими сандалями на плоскому ходу, які контрастують з одягом.

Такий образ поєднує в собі елементи класичного ділового стилю (жакет) з більш розслабленими та повсякденними речами (шорти, топ), зберігаючи при цьому елегантність. Крім того, монохромні луки зараз у тренді.

Інна Бєлєнь показала модний лук (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)

Чому ніжно-жовтий - трендовий відтінок літа 2025

Він м'який і теплий

На відміну від яскраво-жовтого або кислотних відтінків, buttery yellow - це приглушений, ніжний тон, що нагадує тепле ранкове світло або кремову текстуру вершкового масла.

Він має затишний, делікатний і дуже стильний вигляд, що ідеально підходить для літнього настрою.

Це альтернатива класичному білому

Такий відтінок освіжає, але не "холодить", як білий. Він чудово поєднується із засмаглою шкірою, роблячи її ще теплішою, здоровішою на вигляд.

Його легко стилізувати як у монохромі, так і в поєднанні з натуральними бежевими, карамельними або пісочними кольорами.

Підходить для будь-якого гардероба

Цей тон активно використовують у всьому: від суконь і костюмів - до купальників, лоферів, аксесуарів і навіть манікюру. Він має дорогий вигляд навіть у простому крої завдяки своїй м'якості та свіжості.

Його вже обирають і streetstyle-зірки, і великі бренди - від The Row і Jacquemus до Zara і H&M.

Тренд, який підтримують на подіумі та в соцмережах

На подіумах весна-літо 2025 року buttery yellow активно з'являвся в колекціях Bottega Veneta, Carolina Herrera, Chloé, а TikTok і Pinterest вибухнули цим кольором у запитах на теми "quiet luxury" і "soft girl summer".

Інна Бєлєнь із "Холостяка" (фото: Telegram-канал / Innka: Life in Motion)