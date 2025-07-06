Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)

Сонцезахисні окуляри на літо потрібно обирати за одним правилом - це індивідуальність.
РБК-Україна показує на прикладі українських зірок, які сонцезахисні окуляри в моді цього літа та як їх носити.
Надя Дорофєєва віддає перевагу стилю 90-х. В її образах все частіше з'являються вузькі сонцезахисні окуляри чорного кольору.
Вони додають образу зухвалості та гармонійно поєднуються з будь-якими вуличними нарадами. Така форма - фаворит серед модниць.
Українська акторка Ольга Сумська показалася в стильних об'ємних окулярах з градієнтними скельцями.
Сонцезахисні окуляри такої моделі чудово підходять для створення гламурних та елегантних образів.
Ідеальний вибір для тих, хто любить елегантність із ноткою драми.
Акторка Дар'я Трегубова продемонструвала окуляри округлої форми з тонкими металевими дужками.
Вони легко комбінуються як із джинсами, так і з більш романтичними образами.
Чудовий варіант для тих, хто обожнює стриману класику та сучасний шик.
В першу чергу зверніть увагу на форму свого обличчя.
Які окуляри в моді у 2025 році:
Не бійтеся підкреслювати свій характер унікальними аксесуарами. Обирайте варіанти, які резонують з вашим настроєм та станом душі.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Дорофєєвої, Трегубової, Сумської.