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Наймодніші окуляри літа 2025: що носять Дорофєєва, Сумська та Трегубова (фото)

Модні окуляри на літо 2025 - що носять зірки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Сонцезахисні окуляри на літо потрібно обирати за одним правилом - це індивідуальність.

РБК-Україна показує на прикладі українських зірок, які сонцезахисні окуляри в моді цього літа та як їх носити.

Гостромодна класика

Надя Дорофєєва віддає перевагу стилю 90-х. В її образах все частіше з'являються вузькі сонцезахисні окуляри чорного кольору.

Вони додають образу зухвалості та гармонійно поєднуються з будь-якими вуличними нарадами. Така форма - фаворит серед модниць.

Які окуляри носить Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Оверсайз окуляри

Українська акторка Ольга Сумська показалася в стильних об'ємних окулярах з градієнтними скельцями.

Сонцезахисні окуляри такої моделі чудово підходять для створення гламурних та елегантних образів.

Ідеальний вибір для тих, хто любить елегантність із ноткою драми.

Які окуляри носить Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Універсальне ретро

Акторка Дар'я Трегубова продемонструвала окуляри округлої форми з тонкими металевими дужками. 

Вони легко комбінуються як із джинсами, так і з більш романтичними образами.

Чудовий варіант для тих, хто обожнює стриману класику та сучасний шик.

Які окуляри носить Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Як обрати модні окуляри на літо 2025

В першу чергу зверніть увагу на форму свого обличчя.

  • Овальному та витягнутому типу найкраще підходять вузькі окуляри.
  • Оверсайз моделі пасують круглим та квадратним обличчям.

Які окуляри в моді у 2025 році:

  • з кольоровими лінзами - рожевими, синіми, зеленими;
  • геометричні та нестандартні форми, як шестикутники чи "котяче око";
  • ретро-моделі з 90-х;
  • напівпрозорі оправи.

Не бійтеся підкреслювати свій характер унікальними аксесуарами. Обирайте варіанти, які резонують з вашим настроєм та станом душі.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Дорофєєвої, Трегубової, Сумської.

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