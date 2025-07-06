Самые модные очки лета 2025: что носят Дорофеева, Сумская и Трегубова (фото)

Остромодная классика

Надя Дорофеева отдает предпочтение стилю 90-х. В ее образах все чаще появляются узкие солнцезащитные очки черного цвета.

Они добавляют образу дерзости и гармонично сочетаются с любыми уличными нарядами. Такая форма - фаворит среди модниц.

Какие очки носит Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Оверсайз очки

Украинская актриса Ольга Сумская показалась в стильных объемных очках с градиентными стеклами.

Солнцезащитные очки такой модели прекрасно подходят для создания гламурных и элегантных образов.

Идеальный выбор для тех, кто любит элегантность с ноткой драмы.

Какие очки носит Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Универсальное ретро

Актриса Даша Трегубова продемонстрировала очки округлой формы с тонкими металлическими дужками.

Они легко комбинируются как с джинсами, так и с более романтичными образами.

Отличный вариант для тех, кто обожает сдержанную классику и современный шик.

Какие очки носит Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Как выбрать модные очки на лето 2025

В первую очередь обратите внимание на форму своего лица. Овальному и вытянутому типу лучше всего подходят узкие очки. Оверсайз модели подходят круглым и квадратным лицам.

Какие очки в моде в 2025 году:

с цветными линзами - розовыми, синими, зелеными;

геометрические и нестандартные формы, как шестиугольники или "кошачий глаз";

ретро-модели из 90-х;

полупрозрачные оправы.

Не бойтесь подчеркивать свой характер уникальными аксессуарами. Выбирайте варианты, которые резонируют с вашим настроением и состоянием души.