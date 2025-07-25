Наймодніше взуття літа 2025 - в'єтнамки: фешн-блогерка показала, з чим їх носити

Що таке в'єтнамки

В'єтнамки - це легке літнє взуття з відкритим носком і п'ятою, яке тримається на нозі за допомогою тонких ремінців у формі літери Y.

Один ремінець проходить між великим і другим пальцем, а два інших кріпляться з боків стопи. Найчастіше в'єтнамки виготовляють із гуми, пластику, шкіри або текстилю.

З чим носити в'єтнамки (фото: instagram.com/anoukyve)

Це ідеальний варіант для пляжу, відпочинку або спекотного міського літа. У 2025 році дизайнери переосмислили цей формат - тепер в'єтнамки можуть мати платформу, металеві елементи або навіть підбори.

Який вигляд має ідеальне взуття на літо (фото: instagram.com/anoukyve)

З чим носити в'єтнамки влітку 2025

З пляжною сукнею

Класика, яка ніколи не виходить із моди. Легкі в'єтнамки чудово поєднуються з напівпрозорими або лляними сукнями в стилі бохо, туніками або сарафанами. Образ доповнять солом'яний капелюх, об'ємна пляжна сумка та окуляри.

Порада: вибирайте в'єтнамки з м'якої гуми, з мінімальним дизайном - ідеально для відпочинку біля води.

Блогерка показала стильний лук із в'єтнамками (фото: instagram.com/anoukyve)

З шовковою спідницею

Це вже міський стиль. Контраст між розкішною фактурою шовку і мінімалізмом в'єтнамок створює модний акцент.

Порада: краще вибирати в'єтнамки зі шкіряними ремінцями або на невеличкій платформі, щоб виглядати більш зібраним і стильним. Додайте білу футболку, блузу або кроп-топ - і лук готовий.

В'єтнамки носять і в офіс (фото: instagram.com/anoukyve)

З широкими джинсами

Стильні 90-ті повернулися - а значить, шльопанці з широкими джинсами знову в тренді. Головне - баланс: обирай однотонний верх або топ з відкритими плечима, щоб образ не виглядав занадто важким.

Порада: ідеально поєднуються зі штанами з деніму класичні чорні або білі в'єтнамки з більш щільного матеріалу.

В'єтнамки з джинсами (фото: instagram.com/anoukyve)

З білими лляними штанами

Перевірена формула відпускного шику. Лляні штани + базовий топ + мінімалістичні в'єтнамки - це завжди про смак.

Порада: вибирайте в'єтнамки в нейтральних відтінках - бежеві, карамельні, молочні. Вони гармонійно завершать образ і не перетягнуть увагу.

В'єтнамки та легкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)

З широкими штанами в смужку

Це поєднання - для тих, хто любить легку недбалість у поєднанні з елегантністю. В'єтнамки додають розслабленого літнього настрою, а штани в смужку - витягують силует і надають образу структури.

Найкраще в такому образі виглядають в'єтнамки в нейтральних кольорах: чорні, бежеві або білі. До такого луку пасуватимуть базова майка, лляна сорочка або кроп-топ.

Порада: додайте аксесуари: мінімалістичні прикраси, шопер або солом'яний капелюх - і образ готовий як для міста, так і для курорту.

В'єтнамки та штани в смужку (фото: instagram.com/anoukyve)