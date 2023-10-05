Удар по Грозі в Харківській області. З'явилися нові подробиці трагедії

У кафе села Гроза, куди сьогодні влучила російська ракета, проходили поминки через перепоховання загиблого українського військового. На поминках був присутній син загиблого, який також був військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього його було поховано у Дніпрі, а родичі бажали здійснити перепоховання у селі звідки він родом", - розповів він.

Речник прокуратури додав, що поховання організовувала сімʼя загиблого військового, а саме син та дружина.

"Син перепохованого також був військовим. Син разом зі своєю дружиною та матірʼю були в кафе і загинули від влучання ракети", - додав Чубенко.

Ракетний удар по Грозі

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Ракета влучила в будівлю, де був магазин та кафе, в якому проходили поминки за загиблим військовим.

В результаті ракетного удару загинула 51 людина, ще 6 - постраждали. Загалом на території, куди влучила ракета, перебувало близько 60 людей. Наразі рятувальники завершили розбір завалів на місці удару.

В МВС зазначали, що атака росіян була точною, адже влучили в невелике приміщення, тому, ймовірно, що хтось з місцевих навів удар. Цей варіант перевірять.

Більше про ракетний удар про Грозі читайте в матеріалі РБК-Україна.