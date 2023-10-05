В ООН засудили російський удар по селу Гроза в Харківській області

Організація Об'єднаних Націй засуджує російську атаку на село Грози в Харківській області. Унаслідок ракетного удару загинула 51 людина.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Таким чином Гутерріш приєднався до представників Заходу, які засудили російський ракетний удар по селу Грози.

В ООН наголосили, що атаки проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури заборонені міжнародним гуманітарним законодавством і мають бути негайно зупинені.

Обстріл села Гроза

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Під атаку потрапил магазин-кафе, де проходили поминки.

Попередньо, росіяни могли використати для обстрілу балістичну ракету "Іскандер". При цьому удар могли навести, наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Детальніше про російський обстріл Грози можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.