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В ООН засудили російський удар по селу Гроза в Харківській області

Четвер 05 жовтня 2023 20:21
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В ООН засудили російський удар по селу Гроза в Харківській області Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Організація Об'єднаних Націй засуджує російську атаку на село Грози в Харківській області. Унаслідок ракетного удару загинула 51 людина.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Таким чином Гутерріш приєднався до представників Заходу, які засудили російський ракетний удар по селу Грози.

В ООН наголосили, що атаки проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури заборонені міжнародним гуманітарним законодавством і мають бути негайно зупинені.

Обстріл села Гроза

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Під атаку потрапил магазин-кафе, де проходили поминки.

Попередньо, росіяни могли використати для обстрілу балістичну ракету "Іскандер". При цьому удар могли навести, наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Детальніше про російський обстріл Грози можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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