В Україні успішно випробували "Руту". Що відомо про цю ракету

В Україні успішно випробували ракету під назвою "Рута". Вона може розвивати швидкість до 500-800 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як зазначає видання, "Рута" - це виріб у вигляді крилатої ракети чи реактивного дрона під українською назвою насправді відомий та публічний і є результатом роботи стартапа Destinus.

Попри те, що про технічні характеристики "Рути" відомо мало, - це реактивний дрон, який має дальність польоту у 300 км. Серед задач - ударні, розвідувальні або бути просто мішенню для тренувань. Але згодом компанія опублікувала на своєму сайті доволі детальні зображення своїх виробів, включно із цим "дроном", який виглядає, як традиційна крилата ракета.

"Більше того була показана схема побудови, на якій видно всі основні компоненти "Рути" - бойову частину, фіксоване крило, паливний бак, блок електроніки та малогабаритний турбореактивний двигун", - пише видання.

Крім того, серед загального опису вказано те, що "Рута" стартує за допомоги ракетного прискорювача має низьку вартість для її розмірів, корисного навантаження та швидкості, хоча значення цих параметрів озвучені не були.

"А позиціонується розробка все рівно, як дрон, який може мати різне корисне навантаження, наприклад, розвідувальне, можливість повертатись й сідати на парашуті", - констатує Defense Express.

Також на виставці Eurosatory 2024 демонструвався зразок із трохи іншою конструкцією, який цілком може бути макетом у масштабі 1:1.

"Тобто вочевидь мова йде про вагу бойової частини у межах десятків кілограмів, можливо, враховуючи дальність до 300 км - ближе до сотні", - додають аналітики.

Таким чином, як резюмується в статті, головна перевага та можливість "Рути" - це високошвидкісний політ у межах 500-800 км/год, що дозволяє зменшити ефективність російських аналогів мобільних вогневих груп та повністю виключити з переліку російського "антидронового" ППО вертольоти.