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Найманці ПВК "Вагнера" влаштували сутички з прикордонниками в Білорусі, - ЦНС

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Білорусь, Четвер 20 липня 2023 13:22
Найманці ПВК "Вагнера" влаштували сутички з прикордонниками в Білорусі, - ЦНС Фото: найманці ПВК "Вагнера" влаштували сутички з прикордонниками в Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Білорусі, в Гомельській області, відбулась сутичка між місцевими прикордонниками та найманцями з ПВК "Вагнера", яких депортували з РФ після невдалого бунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Так, за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнера".

"Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

Як додали в Центрі, відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі. В підсумку, останні відійшли і не "перешкоджали" роботі "вагнерівців".

"Вагнерівці" в Білорусі

Найманці ПВК "Вагнера" стали мігрувати до Білорусі після невдалого бунту в Росії, коли вони разом зі своїм засновником Євгеном Пригожіним не змогли дійти до Москви близько 200 км. Проти Пригожина в РФ закрили кримінальну справу за умови того, що він виїде до Білорусі.

В останні дні до Білорусі прибули щонайменше дві колони "вагнерівців" у складі з 80 та 30 фур. Крім того, спільні навчання найманців ПВК "Вагнера" та білоруських спецназівців пройдуть на полігоні неподалік кордону з Польщею.

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