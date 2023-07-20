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Наемники ЧВК "Вагнера" устроили разборки с пограничниками в Беларуси, - ЦНС

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Беларусь, Четверг 20 июля 2023 13:22
Наемники ЧВК "Вагнера" устроили разборки с пограничниками в Беларуси, - ЦНС Фото: наемники ЧВК "Вагнера" устроили разборки с пограничниками в Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси, в Гомельской области, произошли разборки между местными пограничниками и наемниками из ЧВК "Вагнера", депортированных из РФ после неудачного бунта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, по сообщениям местного подполья в районе города Наровля Гомельской области, началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнера".

"Террористы уже 19 июля провели рекогностирование (разведку местности) вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Как добавили в Центре, произошла стычка между наемниками и пограничниками Беларуси. В итоге, последние отошли и не "препятствовали" работе "вагнеровцев".

"Вагнеровцы" в Беларуси

Наемники ЧВК "Вагнера" стали мигрировать в Беларусь после неудавшегося бунта в России, когда они вместе со своим основателем Евгением Пригожиным не смогли дойти до Москвы около 200 км. Против Пригожина в РФ закрыли уголовное дело с условием того, что он выедет в Беларусь.

В последние дни в Беларусь прибыли минимум две колонны "вагнеровцев" в составе из 80 и 30 фур. Кроме того, совместные учения наемников ЧВК "Вагнера" и беларусских спецназовцев пройдут на полигоне неподалеку от границы с Польшей.

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