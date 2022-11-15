Лучший способ восстановления мировой экономики - прекращение войны РФ против Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран "Большой двадцатки", что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Прежде всего, я хотел бы еще раз четко заявить, что самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики - это прекратить войну России против Украины", - заявил Шольц на заседании по продовольственной и энергетической безопасности на встрече на Бали.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны. Сунак использовал G20 как возможность обличить путинское варварство и заставить Россию посмотреть в лицо глобальным страданиям, вызванным этой бессмысленной кампанией насилия.

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