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Кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни, - прем'єр Британії

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Індонезія, Понеділок 14 листопада 2022 09:24
Кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни, - прем'єр Британії Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликає Групу G20 до скоординованих дій для вирішення проблеми міжнародної економічної нестабільності та зростання вартості життя після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сунак відвідає саміт G20 на індонезійському острові Балі у вівторок, 14 листопада.

"Кожна родина на планеті відчуває вплив путінської війни", - йдеться у заяві британського уряду, опублікованій його посольством в Індонезії.

Сунак має на увазі президента Росії Володимира Путіна і вказує на рахунки, що стрімко зростають, за електроенергію, які позначаються на глобальному зростанні.

"Цього року світ знову розраховує на G20, щоб забезпечити стабільність міжнародних ринків і полегшити тягар найбідніших людей у світі", - йдеться у заяві, опублікованій після прибуття Сунака до Індонезії.

Напруженість між західними економіками та Росією цього року внесла корективи порядку денного G20, форуму, який спочатку було створено для обговорення глобальних економічних питань, і завадила міністрам групи випустити спільні комюніке.

"Прем'єр-міністр використовуватиме G20 як можливість викрити путінське варварство і змусити Росію подивитися в обличчя глобальним стражданням, викликаним цією безглуздою кампанією насильства", - йдеться у повідомленні.

Сунак закликає інших лідерів G20 запропонувати пряму державну підтримку найбільш уразливим, зміцнити енергетичну безпеку та вжити "швидких заходів", щоб допомогти бідним країнам краще впоратися з борговим тягарем, йдеться в повідомленні.

Раніше МВФ назвав війну Росії проти України головною причиною економічних проблем у Європі.

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