Позначку в 258 місць демократи взяли в неділю, 22 листопада. Тоді демократ Чак Хаббард переміг у Північній Кароліні чинну конгресменку-республіканку Вірджинію Фокс.

Результати ще чотирьох перегонів невідомі: по одному в Міннесоті й Теннессі та два в Луїзіані. У Луїзіані в грудні пройде другий тур. Республіканці матимуть щонайменше 173 місця.

Поки що демократи відібрали 44 місця. Це на чотири більше, ніж 40 місць, які вони здобули у 2018 році, під час першого терміну президента США Дональда Трампа.

Більшість демократів перевищить результати 1992 року, коли президентом уперше обрали Білла Клінтона (258), і 2008 року, коли переміг Барак Обама (257). Але до рекорду часів Франкліна Рузвельта, коли в демократів було понад 300 місць, вона не дотягує.

Демократи перемогли і в найбільш республіканських штатах, і на Середньому Заході, і на Східному узбережжі. За даними AP, виборці висловили невдоволення Трампом через високі ціни, іранську війну та корупцію.