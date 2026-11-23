Демократи здобули щонайменше 258 місць у Палаті представників США. Такого результату на загальних виборах партія не мала з 1992 року, і тепер від неї чекають виконання обіцянок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Позначку в 258 місць демократи взяли в неділю, 22 листопада. Тоді демократ Чак Хаббард переміг у Північній Кароліні чинну конгресменку-республіканку Вірджинію Фокс.
Результати ще чотирьох перегонів невідомі: по одному в Міннесоті й Теннессі та два в Луїзіані. У Луїзіані в грудні пройде другий тур. Республіканці матимуть щонайменше 173 місця.
Поки що демократи відібрали 44 місця. Це на чотири більше, ніж 40 місць, які вони здобули у 2018 році, під час першого терміну президента США Дональда Трампа.
Більшість демократів перевищить результати 1992 року, коли президентом уперше обрали Білла Клінтона (258), і 2008 року, коли переміг Барак Обама (257). Але до рекорду часів Франкліна Рузвельта, коли в демократів було понад 300 місць, вона не дотягує.
Демократи перемогли і в найбільш республіканських штатах, і на Середньому Заході, і на Східному узбережжі. За даними AP, виборці висловили невдоволення Трампом через високі ціни, іранську війну та корупцію.
Нагадаємо, на виборах 3 листопада демократи відібрали в республіканців шість місць у Сенаті. Серед них Техас, Канзас і Південна Кароліна, де демократи не вигравали десятиліттями.
Після поразки своєї партії Трамп пригрозив накладати вето на законопроєкти демократів. Водночас він визнав результати виборів і пообіцяв працювати з демократами.
Також РБК-Україна писало, що в Європарламенті побачили позитивний сигнал для України після перемоги демократів. Проте там не вважають це гарантією швидких змін.