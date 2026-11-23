Отметку в 258 мест демократы приняли в воскресенье, 22 ноября. Тогда демократ Чак Хаббард победил в Северной Каролине действующую конгрессменку-республиканку Виргинию Фокс.

Результаты еще четырех гонок неизвестны: по одному в Миннесоте и Теннесси и два в Луизиане. В Луизиане в декабре пройдет второй тур. Республиканцы будут иметь не менее 173 мест.

Пока демократы отобрали 44 места. Это на четыре более 40 мест, которые они получили в 2018 году, во время первого срока президента США Дональда Трампа.

Большинство демократов превысит результаты 1992 года, когда президентом впервые избрали Билла Клинтона (258), и в 2008 году, когда победил Барак Обама (257). Но до рекорда времен Франклина Рузвельта, когда у демократов было больше 300 мест, она не дотягивает.

Демократы победили и в наиболее республиканских штатах, и на Среднем Западе, и на Восточном побережье. По данным AP, избиратели выразили недовольство Трампом из-за высоких цен, иранской войны и коррупции.