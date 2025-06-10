"Найкращий подарунок": військового звільнили з російського полону у день народження (відео)

Одного із військових звільнили з російського полону у його день народження. У якості першого подарунка він отримав вишиванку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Коли він виходив з автобуса, то його зустріли словами: "Вітаємо, герою! З днем народження вас". Також йому одразу запропонували зняти кофту й одягти вишиванку. У подарунок чоловік отримав ікону.

"Найкращим подарунком, про який він мріяв увесь останній час, було повернення додому", - написав Єрмак.

Обмін полоненими 10 червня

Нагадаємо, 10 червня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими - повернули важкопоранених і поранених українських військових, узгоджених на переговорах у Стамбулі. Серед визволених є оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад 3 роки. Усі потребують медичної допомоги та будуть направлені на лікування й реабілітацію.

Зазначимо, цей етап обміну відбувся у рамках домовленостей між делегаціями України та Росії 2 червня у Стамбулі. Цього разу на Батьківщину мають повернутися тяжкопоранені, хворі та молоді солдати від 18 до 25 років. Українська сторона наполягала на тому, щоб це був не "сліпий обмін" - мають бути передані списки та верифікація.

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