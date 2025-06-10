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"Лучший подарок": военного освободили из российского плена в день рождения (видео)

Вторник 10 июня 2025 19:22
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"Лучший подарок": военного освободили из российского плена в день рождения (видео) Фото: Обмен военнопленных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Одного из военных освободили из российского плена в его день рождения. В качестве первого подарка он получил вышиванку.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Лучшим подарком, о котором он мечтал все последнее время, было возвращение домой", - написал Ермак.

Когда он выходил из автобуса, то его встретили словами: "Поздравляем, герой! С днем рождения вас". Также ему сразу предложили снять кофту и надеть вышиванку. В подарок мужчина получил икону.

@ministry_of_defense_ua До слез! День рождения в день освобождения! #обмен пленными #нашихдома #возвращениедомой оригинальный звук - Министерство обороны Украины

Обмен пленными 10 июня

Напомним, 10 июня Украина и Россия провели очередной обмен пленными - вернули тяжелораненых и раненых украинских военных, согласованных на переговорах в Стамбуле. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Все нуждаются в медицинской помощи и будут направлены на лечение и реабилитацию.

Отметим, этот этап обмена состоялся в рамках договоренностей между делегациями Украины и России 2 июня в Стамбуле. На этот раз на Родину должны вернуться тяжелораненые, больные и молодые солдаты от 18 до 25 лет. Украинская сторона настаивала на том, чтобы это был не "слепой обмен" - должны быть переданы списки и верификация.

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Обмен пленными
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