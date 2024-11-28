МОН пропонує запровадити нові правила для абітурієнтів: про що мова

Міністерство освіти і науки України пропонує звільнити вступників із високими балами ЗНО від обов’язку відпрацювання після навчання. Ця ініціатива є частиною нової моделі фінансування освіти, спрямованої на підтримку талановитих абітурієнтів і стимулювання здобуття якісної вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Osvita.ua

МОН планує охопити більшість абітурієнтів державною підтримкою

Міністерство освіти і науки України (МОН) пропонує розширити державну підтримку для більшості абітурієнтів, які вступають до закладів вищої освіти. Відповідну модель розподілу фінансування презентували на засіданні профільного парламентського комітету.

Основні положення запропонованої моделі фінансування:

Державне замовлення: 25-30% першокурсників зможуть навчатися за кошти державного бюджету із зобов’язанням відпрацювати певний період на першому робочому місці (переважно у державному секторі - медики, вчителі тощо).

25-30% першокурсників зможуть навчатися за кошти державного бюджету із зобов’язанням відпрацювати певний період на першому робочому місці (переважно у державному секторі - медики, вчителі тощо). Освітні гранти: 25-35% абітурієнтів отримають безповоротні гранти на здобуття освіти, які надаватимуться для вступу на спеціальності, що є затребуваними на ринку праці, або для підтримки окремих регіонів.

25-35% абітурієнтів отримають безповоротні гранти на здобуття освіти, які надаватимуться для вступу на спеціальності, що є затребуваними на ринку праці, або для підтримки окремих регіонів. Безоплатне навчання: 10-15% абітурієнтів із найвищими результатами ЗНО зможуть навчатися безкоштовно без зобов’язань щодо відпрацювання.

Крім того, згідно з новою моделлю, на комерційній основі у вишах будуть навчатися 25-30% студентів.

Запропонована реформа спрямована на підтримку талановитих абітурієнтів, забезпечення кваліфікованими кадрами ключових галузей економіки, а також на зменшення соціальної нерівності у доступі до вищої освіти.