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МОН предлагает ввести новые правила для абитуриентов: о чем речь

Украина, Четверг 28 ноября 2024 19:43
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МОН предлагает ввести новые правила для абитуриентов: о чем речь Фто: что предлагает МОН поступающим с высокими баллами (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство образования и науки Украины предлагает освободить абитуриентов с высокими баллами ВНО от обязанности отработки после обучения. Эта инициатива является частью новой модели финансирования образования, направленной на поддержку талантливых абитуриентов и стимулирование получения качественного высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua

МОН планирует охватить большинство абитуриентов государственной поддержкой

Министерство образования и науки Украины (МОН) предлагает расширить государственную поддержку для большинства абитуриентов, поступающих в вузы. Соответствующая модель распределения финансирования была представлена на заседании профильного парламентского комитета.

Основные положения предложенной модели финансирования:

  • Государственный заказ: 25-30% первокурсников смогут обучаться за счет государственного бюджета с обязательством отработать определенный срок на первом рабочем месте (в основном в государственном секторе - медики, учителя и другие).
  • Образовательные гранты: 25-35% абитуриентов получат безвозвратные гранты на обучение, которые будут предоставляться на востребованные рынком труда специальности или для поддержки отдельных регионов.
  • Бесплатное обучение: 10-15% абитуриентов с самыми высокими результатами ВНО смогут поступить на бесплатное обучение без обязательств отработки.

Кроме того, согласно новой модели, на коммерческой основе в вузах будут учиться 25-30% студентов.

Предложенная реформа направлена на поддержку талантливых абитуриентов и обеспечение квалифицированными кадрами ключевых отраслей экономики, а также на сокращение социального неравенства в доступе к высшему образованию.

Напомним,что Верховная Рада Украины одобрила законопроект №12053, регулирующий проведение итоговой аттестации и вступительной кампании в 2025 году. Согласно решению, внешнее независимое оценивание (ВНО) и дальше будут проводить в форме национального мультипредметного теста (НМТ).

Кроме того, Министерство образования и науки Украины объявило о создании Совета по сотрудничеству с органами студенческого самоуправления.

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