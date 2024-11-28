МОН предлагает ввести новые правила для абитуриентов: о чем речь

Фто: что предлагает МОН поступающим с высокими баллами (facebook.com.ntuu.kpi)

Министерство образования и науки Украины предлагает освободить абитуриентов с высокими баллами ВНО от обязанности отработки после обучения. Эта инициатива является частью новой модели финансирования образования, направленной на поддержку талантливых абитуриентов и стимулирование получения качественного высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua