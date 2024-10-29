ЗНО у 2025 році не проводитимуть: Верховна Рада ухвалила рішення
Верховна Рада України схвалила законопроєкт №12053, який регулює проведення підсумкової атестації та вступної кампанії у 2025 році. Відповідно до рішення, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) й надалі проводитимуть у формі національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
Парламент прийняв за основу та в цілому проєкт закону №12053, який встановлює, що зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів на програми бакалавра буде здійснюватися на основі результатів національного мультипредметного тесту. За ухвалення цього законопроєкту проголосували 258 депутатів.
Згідно з новими правилами, вступні іспити на програми бакалавра включатимуть тестування з чотирьох предметів. Три з них – "Українська мова", "Математика" та "Історія України" – є обов'язковими. Абітурієнти зможуть обрати один предмет на свій розсуд, серед варіантів: "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".
Крім того, державну підсумкову атестацію (ДПА) не проводитимуть для випускників 4, 9 та 11 класів. НМТ потрібно буде здавати лише тим, хто вступатиме на навчання до закладів вищої освіти.
Коли і чому скасували ЗНО
Раніше РБК-Україна розповідало, що 24 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7132, який скасував проведення ДПА, ЗНО та єдиного вступного іспиту через повномасштабне вторгнення Росії. Замість цих іспитів для випускників шкіл був введений НМТ.
У 2022 і 2023 роках НМТ став основним форматом вступних випробувань на бакалаврат, складаючись з основного блоку (українська мова та математика) і додаткового, де абітурієнти могли обрати предмет на свій розсуд. Студенти, які бажали продовжити навчання в магістратурі, могли складати магістерський комплексний тест (МКТ) або магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
У 2024 році формат НМТ зазнав змін: тест складався з трьох обов'язкових предметів та одного на вибір, причому деякі абітурієнти проходили іспит в умовах відключень електрики та тривог. Крім того, цьогоріч багато абітурієнтів скаржилися, що НМТ став важчим.
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