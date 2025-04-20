Найкращі в Україні: 10 вишів, в які мріють вступити випускники в 2025 році

Зовсім скоро в Україні стартує вступна кампанія-2025. Уже зараз тисячі випускників вибирають університет, який визначить їхнє майбутнє.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта розповідає, які ВНЗ визнані найкращими в Україні.
Консолідований рейтинг закладів вищої освіти складений на підставі відомих в Україні рейтингів вишів: "ТОП-200 Україна", "Scopus" і "Бал НМТ на контракт". У цьому списку 235 освітніх закладів.
Десятка найкращих ВНЗ:
Додамо також, що у рейтингу дані за 2024 рік, оскільки цьогорічні списки поки не оприлюднили. Втім, десятка найкращих освітніх закладів переважно з року в рік залишається незмінною.
Також наводимо список найкращих ВНЗ, згідно з базою даних SCIVERSE SCOPUS. Результати рейтингу основані на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.
База постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До неї потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.
Основна сесія НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме 25 червня, а додаткова проходитиме з 14 по 25 липня.
У 2025 році абітурієнти можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.
Читайте також про те, які українські ВНЗ міжнародний рейтинг визнав найкращими.
Раніше ми писали про те, скільки балів потрібно набрати на НМТ-2025, щоб вступити у ВНЗ, та що робити, якщо не подолали поріг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.