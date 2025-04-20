Найкращі в Україні: 10 вишів, в які мріють вступити випускники в 2025 році

Консолідований рейтинг ВНЗ

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти складений на підставі відомих в Україні рейтингів вишів: "ТОП-200 Україна", "Scopus" і "Бал НМТ на контракт". У цьому списку 235 освітніх закладів.

Десятка найкращих ВНЗ:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Додамо також, що у рейтингу дані за 2024 рік, оскільки цьогорічні списки поки не оприлюднили. Втім, десятка найкращих освітніх закладів переважно з року в рік залишається незмінною.

Рейтинг SCIVERSE SCOPUS

Також наводимо список найкращих ВНЗ, згідно з базою даних SCIVERSE SCOPUS. Результати рейтингу основані на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

База постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До неї потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

Рейтинг ВНЗ за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS (скриншот сайту Освіта)

Деталі вступної кампанії-2025

Основна сесія НМТ-2025 розпочнеться уже 14 травня і триватиме 25 червня, а додаткова проходитиме з 14 по 25 липня.

У 2025 році абітурієнти можуть подати: до 5 заяв на бюджет (державне замовлення), до 15 заяв загалом. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.