Лучшие в Украине: 10 вузов, в которые мечтают поступить выпускники в 2025 году

Совсем скоро в Украине стартует вступительная кампания-2025. Уже сейчас тысячи выпускников выбирают университет, который определит их будущее.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта рассказывает, какие вузы признаны лучшими в Украине.
Консолидированный рейтинг высших учебных заведений составлен на основании известных в Украине рейтингов вузов: "ТОП-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". В этом списке 235 образовательных учреждений.
Десятка лучших вузов:
Добавим также, что в рейтинге данные за 2024 год, поскольку нынешние списки пока не обнародовали. Однако десятка лучших образовательных учреждений в основном из года в год остается неизменной.
Также приводим список лучших вузов согласно базе данных SCIVERSE SCOPUS. Результаты рейтинга основаны на показателях цитирования научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.
База постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нее попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и т.д.
Основная сессия НМТ-2025 начнется уже 14 мая и продлится 25 июня, а дополнительная будет проходить с 14 по 25 июля.
В 2025 году абитуриенты могут подать: до 5 заявлений на бюджет (государственный заказ), до 15 заявлений в целом. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 25 июня по 20 октября 2025 года.
Читайте также о том, какие украинские вузы международный рейтинг признал лучшими.
Ранее мы писали о том, сколько баллов нужно набрать на НМТ-2025, чтобы поступить, и что делать, если не преодолели порог.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.