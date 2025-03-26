"Найкращі санкції - це удари": експерти про збитки РФ від обстрілів її енергетики

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що збиток Росії від обстрілів об'єктів нафтової галузі досить великий.

"Є загроза, що Україна може перекрити реальний експорт Росії. Не цими санкціями (які застосовує ЄС - ред.) Найкращі санкції - це удари", - сказав він у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Він зазначив, що в України вже з'явилися дрони на 3 тисячі кілометрів.

"А це означає - Уренгой. А це означає - станції перекачування газу, а це не тільки трубопроводами всередині Росії, а й експорт до Китаю. Вони знають, що ракетна програма не стоїть на місці, сюрпризи накопичуються і тому намагаються врятуватися (намагаючись домовитися про припинення обстрілу енергетики - ред.)", - вважає Загородній.

За словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, найефективнішими удари по російській нафтопереробці були саме на початку застосування цієї тактики - у січні-лютому 2024 року. Але все-таки Росія не відчувала гострої нестачі нафтопродуктів.

"Для мене є важливий показник - це дефіцит палива на їхніх АЗС, коли він з'явиться, і коли ми побачимо імпорт до Росії авіаційного пального. Це будуть індикатори (істотного зниження рівня виробництва на НПЗ - ред.), проте зараз такого немає", - зазначив Сіренко.

Однак, на думку енергетичного експерта Геннадія Рябцева, атаки на об'єкти енергетики для росіян все-таки були не критичними.

"Це призвело до ситуативної нестачі палива, обмежень у його постачанні, зростання вартості, але це не призвело до виникнення суттєвої нестачі нафтопродуктів для потреб російської армії. Вплив дійсно важливий, але він не є критичним для ведення війни проти України", - зазначив він.