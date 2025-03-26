"Лучшие санкции - это удары": эксперты об ущербе РФ от обстрелов ее энергетики

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что ущерб России от обстрелов объектов нефтяной отрасли достаточно большой.

"Есть угроза, что Украина может перекрыть реальный экспорт России. Не этими санкциями (которые применяет ЕС - ред.) Лучшие санкции - это удары", - сказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Он отметил, что у Украины уже появились дроны на 3 тысячи километров.

"А это значит - Уренгой. А это значит - станции перекачки газа, а это не только по трубопроводам внутри России, но и экспорт в Китай. Они знают, что ракетная программа не стоит на месте, сюрпризы накапливаются и поэтому пытаются спастись (пытаясь договориться о прекращении обстрела энергетики - ред.)", - считает Загородний.

По словам аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко, самыми эффективными удары по российской нефтепереработке были именно в начале применения этой тактики - в январе-феврале 2024 года. Но все-таки Россия не испытывала острой нехватки нефтепродуктов.

"Для меня есть важный показатель - это дефицит топлива на их АЗС, когда он появится, и когда мы увидим импорт в Россию авиационного топлива. Это будут индикаторы (существенного снижения уровня производства на НПЗ - ред.), однако сейчас такого нет", - отметил Сиренко.

Однако, по мнению энергетического эксперта Геннадия Рябцева, атаки на объекты энергетики для россиян все-таки были не критическими.

"Это привело к ситуативной нехватке топлива, ограничениям в его поставке, росту стоимости, но это не привело к возникновению существенной нехватки нефтепродуктов для нужд российской армии. Влияние действительно важно, но оно не является критическим для ведения войны против Украины", - отметил он.