"Лучшие санкции - это удары": эксперты об ущербе РФ от обстрелов ее энергетики

Россия заинтересована в прекращении обстрелов своих энергетических объектов со стороны Украины, поскольку несет серьезный ущерб от них.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что даст Путину пауза на удары по энергетике и есть ли плюсы для Украины".
Политтехнолог Тарас Загородний считает, что ущерб России от обстрелов объектов нефтяной отрасли достаточно большой.
"Есть угроза, что Украина может перекрыть реальный экспорт России. Не этими санкциями (которые применяет ЕС - ред.) Лучшие санкции - это удары", - сказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.
Он отметил, что у Украины уже появились дроны на 3 тысячи километров.
"А это значит - Уренгой. А это значит - станции перекачки газа, а это не только по трубопроводам внутри России, но и экспорт в Китай. Они знают, что ракетная программа не стоит на месте, сюрпризы накапливаются и поэтому пытаются спастись (пытаясь договориться о прекращении обстрела энергетики - ред.)", - считает Загородний.
По словам аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко, самыми эффективными удары по российской нефтепереработке были именно в начале применения этой тактики - в январе-феврале 2024 года. Но все-таки Россия не испытывала острой нехватки нефтепродуктов.
"Для меня есть важный показатель - это дефицит топлива на их АЗС, когда он появится, и когда мы увидим импорт в Россию авиационного топлива. Это будут индикаторы (существенного снижения уровня производства на НПЗ - ред.), однако сейчас такого нет", - отметил Сиренко.
Однако, по мнению энергетического эксперта Геннадия Рябцева, атаки на объекты энергетики для россиян все-таки были не критическими.
"Это привело к ситуативной нехватке топлива, ограничениям в его поставке, росту стоимости, но это не привело к возникновению существенной нехватки нефтепродуктов для нужд российской армии. Влияние действительно важно, но оно не является критическим для ведения войны против Украины", - отметил он.
Напомним, в этом месяце США начали ряд переговоров с Украиной и Россией о перемирии. На переговорах Соединенные Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией.
На такое предложение сразу согласилась Украина, но Кремль не давал прямого ответа. Более того, россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.
На днях в Саудовской Аравии состоялись очередные переговоры делегаций США и Украины. Американская сторона также отдельно встретилась и с российской. Целью встречи было согласование деталей возможного частичного прекращения огня.
Украина в свою очередь согласилась на прекращение огня в Черном море, а также "энергетическое перемирие".
В вопросе морского перемирия Россия стала требовать, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.
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