Найкращі авто для риболовлі та відпочинку: ТОП-5 машин, на які можна покластися

ЛуАЗ-969

Кожен український рибалка та мисливець перш за все повинен розглянути цю машину як варіант транспорту для свого хобі. Так, на роль машини на кожен день цей всюдихід не годиться, але поза межами нормальних шляхів він неперевершений – навіть якщо не зважати на його ціну. Стихія ЛуАЗика там, де потрібно пересуватись важкими шляхами або без таких – занедбаними путівцями, брудними коліями, лісом, горськими доріжками. Рідкісна як на теперішній час повнопривідна трансмісія з відключенням режиму 4х4, "поніжайкою" та блокуванням диференціала робить з цієї легкої машинки повноцінного всюдихода з унікальними можливостями. З мінусів – всі екземпляри цієї моделі мають вік понад 20-25 років, тож пережили не один капремонт, і не слід думати, що це буде надійний транспорт. Але те, що їздити на ньому буде цікаво – не сумнівайтеся. При тому ЛуАЗик легко ремонтується і швидше за все ніколи не стане нерухомістю далеко від дому – досвідчений водій завжди зможе оживити його і дістатись до гаража. Ціна за екземпляри "Волинянки" у прийнятному стані починається з 1000 доларів.

Мitsubishi L200

Серйозний автомобіль, повна протилежність "Волинянці", яким за бажання можна користуватись і в щоденному режимі. Один з найдоступніших пікапів в країні може й не дуже комфортабельний, але салон дворядної кабіни можна використовувати і в якості сімейного авто. З мінусів – після седана чи сімейного кросовера L200 сприйматиметься надто жорстким на ходу. Принциповий недолік всіх машин цього класу – відсутність багажника, захищеного від негоди і недобрих людей. Розв’язати це питання можна буде, придбавши за можливості знімний дах-канопі, але для цього доведеться приготувати 1,5 – 3 тисячі доларів. Сам автомобіль у прийнятному стані буде коштувати не менше 9 – 11 тисяч доларів.

Suzuki Jimny

Є дві речі, які можуть засмутити завзятого рибалку чи мисливця при розгляді кандидатури "Джимніка": мультяшна зовнішність і дуже малий кузов. Щодо першого – насправді будь-який Jimny, незалежно від покоління, є конкретним рамним позашляховиком з серйозним набором відповідних функцій. А щодо відсутності багажника – так, вам доведеться їздити удвох, щоб мати місце для спорядження і трофеїв після складання заднього сидіння. З іншого боку, Suzuki Jimny вигідний тим, що його часто купували для експлуатації суто у місті. І тому можна знайти вживаний екземпляр за прийнятною ціною – хоч і немолодий роками, проте без наслідків експлуатації в умовах бездоріжжя. Попри невеликі розміри, Jimny коштує не уже дешево: машину у гідному стані дешевше 8,5 тисяч доларів знайти непросто.

Renault Duster

В багатьох сенсах вигідний варіант, але зверніть увагу, що "Дастер" у будь-якому поколінні – це таки кросовер, а не позашляховик. Тобто в реальній багнюці чи в глибокому снігу не очікуйте від нього див прохідності. Але плюси численні і вагомі: доступна ціна, нескладна і витривала конструкція, більш-менш місткий кузов, енергомістка ходова, вибір двигунів і трансмісій. Важливо, що близько половини "Дастерів" в Україні мають привод на одну вісь, що не добре для любителів мандрівок у стилі кантрі. Суттєва перевага цієї моделі – у великому виборі на вторинному ринку. Свіжий екземпляр з великим залишковим ресурсом можна придбати, маючи вже 7,6 тисячі доларів.

Hyundai Tucson

Якщо говорити про "Таксон" першого покоління, то це кросовер без великих позашляхових амбіцій, але з непоганими даними геометричної прохідності і доступною ціною. До того ж у продажу достатньо версій з приводом 4х4, які мають помітно кращі дані на бездоріжжі. Кузов не тісний, машина має комфортну ходову і просту та ремонтопридатну конструкцію. Вибір цієї моделі на вторинному ринку багатий. До того ж серед немолодих машин вам трапиться чимало екземплярів у непоганому стані, тому що мало хто знущався над цими машинами на бездоріжжі, бо купували їх майже винятково для їзди в умовах міста. Коштують Hyundai Tucson в прийнятному стані від 7,3 тисячі доларів.

Коротко

При виборі автомобіля для мисливських та рибальських справ важливо перш за все з’ясувати для себе одну річ: чи буде ця машина обслуговувати виключно ваше хобі, чи разом з тим вона слугуватиме у місті в якості сімейного авто. Це впливатиме на ваші вимоги щодо зовнішнього вигляду, та й великою мірою на вибір самої моделі. Нюанс тут у тому, що серед позашляховиків-кросоверів часто трапляються екземпляри з дрібними пошкодженням на кузові, але з надійними, не зношеними системами та агрегатами. І якщо вам байдуже на тонкощі естетики, ви можете зекономити чималу суму, адже через високу вартість кузовного ремонту продавці таких машин роблять велику знижку при торгах.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.