Лучшие авто для рыбалки и отдыха: ТОП-5 машин, на которые можно положиться

ЛуАЗ-969

Каждый украинский рыбак и охотник прежде всего должен рассмотреть эту машину как вариант транспорта для своего хобби. Да, на роль машины на каждый день этот вездеход не годится, но за пределами нормальных дорог он непревзойденный - даже если не учитывать его цену. Стихия ЛуАЗика там, где нужно передвигаться тяжелыми путями или без таковых - заброшенными проселочными дорогами, грязными колеями, лесом, горными дорожками. Редкая по нынешним временам полноприводная трансмиссия с отключением режима 4х4, "понижайкой" и блокировкой дифференциала делает из этой легкой машинки полноценного вездехода с уникальными возможностями. Из минусов - все экземпляры этой модели имеют возраст более 20-25 лет, поэтому пережили не один капремонт, и не следует думать, что это будет надежный транспорт. Но то, что ездить на нем будет интересно - не сомневайтесь. При этом ЛуАЗик легко ремонтируется и скорее всего никогда не станет недвижимостью вдали от дома - опытный водитель всегда сможет оживить его и добраться до гаража. Цена за экземпляры "Волынянки" в приемлемом состоянии начинается с 1000 долларов.

МітѕцЬіѕһіѕһі L200

Серьезный автомобиль, полная противоположность "Волынянке", которым при желании можно пользоваться и в ежедневном режиме. Один из самых доступных пикапов в стране может и не очень комфортабельный, но салон двухрядной кабины можно использовать и в качестве семейного авто. Из минусов - после седана или семейного кроссовера L200 будет восприниматься слишком жестким на ходу. Принципиальный недостаток всех машин этого класса - отсутствие багажника, защищенного от непогоды и недобрых людей. Решить этот вопрос можно будет, приобретя по возможности съемную крышу-канопи, но для этого придется приготовить 1,5 - 3 тысячи долларов. Сам автомобиль в приемлемом состоянии будет стоить не менее 9 - 11 тысяч долларов.

Suzuki Jimny

Есть две вещи, которые могут огорчить заядлого рыбака или охотника при рассмотрении кандидатуры "Джимника": мультяшная внешность и очень малый кузов. Относительно первого - на самом деле любой Jimny, независимо от поколения, является конкретным рамным внедорожником с серьезным набором соответствующих функций. А насчет отсутствия багажника - да, вам придется ездить вдвоем, чтобы иметь место для снаряжения и трофеев после складывания заднего сиденья. С другой стороны, Suzuki Jimny выгоден тем, что его часто покупали для эксплуатации сугубо в городе. И поэтому можно найти подержанный экземпляр по приемлемой цене - хоть и немолодой годами, однако без последствий эксплуатации в условиях бездорожья. Несмотря на небольшие размеры, Jimny стоит не так уж дешево: машину в достойном состоянии дешевле 8,5 тысяч долларов найти непросто.

Renault Duster

Во многих смыслах выгодный вариант, но обратите внимание, что "Дастер" в любом поколении - это все-таки кроссовер, а не внедорожник. То есть в реальной грязи или в глубоком снегу не ожидайте от него чудесных проходимостей. Но плюсы многочисленны и весомы: доступная цена, несложная и выносливая конструкция, более-менее вместительный кузов, энергоемкая ходовая, выбор двигателей и трансмиссий. Важно, что около половины "Дастеров" в Украине имеют привод на одну ось, что не хорошо для любителей путешествий в стиле кантри. Существенное преимущество этой модели - в большом выборе на вторичном рынке. Свежий экземпляр с большим остаточным ресурсом можно приобрести, имея уже 7,6 тысячи долларов.

Hyundai Tucson

Если говорить о "Таксон" первого поколения, то это кроссовер без больших внедорожных амбиций, но с неплохими данными геометрической проходимости и доступной ценой. К тому же в продаже достаточно версий с приводом 4х4, которые имеют заметно лучшие данные на бездорожье. Кузов не тесный, машина имеет комфортную ходовую и простую и ремонтопригодную конструкцию. Выбор этой модели на вторичном рынке богат. К тому же среди немолодых машин вам попадется немало экземпляров в неплохом состоянии, потому что мало кто издевался над этими машинами на бездорожье, потому что покупали их почти исключительно для езды в условиях города. Стоят Hyundai Tucson в приемлемом состоянии от 7,3 тысячи долларов.

Коротко

При выборе автомобиля для охотничьих и рыболовных дел важно прежде всего выяснить для себя одну вещь: будет ли эта машина обслуживать исключительно ваше хобби, или вместе с тем она будет служить в городе в качестве семейного авто. Это будет влиять на ваши требования по внешнему виду, да и во многом на выбор самой модели. Нюанс здесь в том, что среди внедорожников-кроссоверов часто попадаются экземпляры с мелкими повреждениями на кузове, но с надежными, не изношенными системами и агрегатами. И если вам безразличны тонкости эстетики, вы можете сэкономить немалую сумму, ведь из-за высокой стоимости кузовного ремонта продавцы таких машин делают большую скидку при торгах.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.