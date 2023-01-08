Найкраще заняття для окупантів. Росіянам на війні в Україну наказали фарбувати каміння (перехоплення)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони.

Один із російських загарбників розповів, що до них у табір приїхав генерал.

"Навколо намета мішки лежали. Сказав, що мішки під сонцем порвуться, все вивалиться, буде некрасиво, некультурно, а в армії все має бути ідеально. Ну і коротше, ми прибрали ці мішки, поставили туди каміння коротше. І сказали: "Каміння треба пофарбувати". Ну ось, фарбували каміння", - сказав він.

Окупант не пояснив, навіщо треба було фарбувати каміння, але додав, що це робили ті, хто не виїхав на патруль.

Як повідомлялося раніше, росіяни, які воюють проти України, заздрять тим, кого відправляють на війну до Сирії.

РБК-Україна писало, що окупант під час розмови просив свою дружину не надсилати листа зі скаргами Путіну, тому що всіх, хто скаржився раніше, вивезли у невідомому напрямку.

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