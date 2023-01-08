ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найкраще заняття для окупантів. Росіянам на війні в Україну наказали фарбувати каміння (перехоплення)

Новость на русском →
Неділя 08 січня 2023 18:21
Найкраще заняття для окупантів. Росіянам на війні в Україну наказали фарбувати каміння (перехоплення) Фото: росіянам на війні в Україну наказали фарбувати каміння (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське командування наказало солдатам, які воюють проти України, фарбувати каміння у таборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони.

Один із російських загарбників розповів, що до них у табір приїхав генерал.

"Навколо намета мішки лежали. Сказав, що мішки під сонцем порвуться, все вивалиться, буде некрасиво, некультурно, а в армії все має бути ідеально. Ну і коротше, ми прибрали ці мішки, поставили туди каміння коротше. І сказали: "Каміння треба пофарбувати". Ну ось, фарбували каміння", - сказав він.

Окупант не пояснив, навіщо треба було фарбувати каміння, але додав, що це робили ті, хто не виїхав на патруль.

Як повідомлялося раніше, росіяни, які воюють проти України, заздрять тим, кого відправляють на війну до Сирії.

РБК-Україна писало, що окупант під час розмови просив свою дружину не надсилати листа зі скаргами Путіну, тому що всіх, хто скаржився раніше, вивезли у невідомому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет