Лучшее занятие для оккупантов. Россиянам на войне в Украину приказали красить камни (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Минобороны.

Один из российских захватчиков рассказал, что к ним в лагерь приехал генерал.

"Вокруг палатки мешки лежали. Сказал, что мешки под солнцем порвутся, все вывалится, будет некрасиво, некультурно, а в армии все должно быть идеально. Ну и короче, мы убрали эти мешки, поставили туда камни короче. И сказали: "Камни надо покрасить". Ну вот, красили камни", - сказал он.

Оккупант не объяснил, для чего нужно было красить камни, но добавил, что это делали те, кто не выехал на патруль.

Как сообщалось ранее, россияне, которые воюют против Украины, завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию.

РБК-Украина писало, что оккупант во время разговора просил свою жену не отправлять письмо с жалобами Путину, потому что всех, кто жаловался ранее, вывезли в неизвестном направлении.

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