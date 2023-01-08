ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лучшее занятие для оккупантов. Россиянам на войне в Украину приказали красить камни (перехват)

Новина українською →
Воскресенье 08 января 2023 18:21
Лучшее занятие для оккупантов. Россиянам на войне в Украину приказали красить камни (перехват) Фото: россиянам на войне в Украину приказали красить камни (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование приказало солдатам, которые воюют против Украины, красить камни в лагере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Минобороны.

Один из российских захватчиков рассказал, что к ним в лагерь приехал генерал.

"Вокруг палатки мешки лежали. Сказал, что мешки под солнцем порвутся, все вывалится, будет некрасиво, некультурно, а в армии все должно быть идеально. Ну и короче, мы убрали эти мешки, поставили туда камни короче. И сказали: "Камни надо покрасить". Ну вот, красили камни", - сказал он.

Оккупант не объяснил, для чего нужно было красить камни, но добавил, что это делали те, кто не выехал на патруль.

Как сообщалось ранее, россияне, которые воюют против Украины, завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию.

РБК-Украина писало, что оккупант во время разговора просил свою жену не отправлять письмо с жалобами Путину, потому что всех, кто жаловался ранее, вывезли в неизвестном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет