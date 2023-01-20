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Найкраще "щеплення" проти С-300 і С-400. Ігнат розповів, як можна "прорідити" засоби ППО Росії

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П'ятниця 20 січня 2023 03:45
Найкраще "щеплення" проти С-300 і С-400. Ігнат розповів, як можна "прорідити" засоби ППО Росії Фото: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Після зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня Україна отримає потужний пакет протиповітряної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зокрема мовиться про системи NASAMS, IRIS-T і Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно щодо С-300 та С-400 найкраще "щеплення" - знищення самих установок", - зазначив спікер.

Ігнат підкреслив, що діставати російські ЗРК за 200 кілометрів від кордону України - реальне завдання.

"Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що під час "Рамштайну-8" стане відомо, хто з країн відправить танки для України.

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