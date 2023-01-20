Найкраще "щеплення" проти С-300 і С-400. Ігнат розповів, як можна "прорідити" засоби ППО Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зокрема мовиться про системи NASAMS, IRIS-T і Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно щодо С-300 та С-400 найкраще "щеплення" - знищення самих установок", - зазначив спікер.

Ігнат підкреслив, що діставати російські ЗРК за 200 кілометрів від кордону України - реальне завдання.

"Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника", - додав речник Повітряних сил.