Лучшая "прививка" против С-300 и С-400. Игнат рассказал, как можно "проредить" средства ПВО России
После встречи в формате Рамштайн 20 января Украина получит мощный пакет противовоздушной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"В частности говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" - уничтожение самих установок", - отметил спикер.
Игнат подчеркнул, что доставать российские ЗРК в 200 километрах от границы Украины - реальная задача.
"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", - добавил спикер Воздушных сил.
Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время "Рамштайна-8" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины.
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