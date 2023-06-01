Лучшая модель для Украины. Посол Израиля рассказал о реабилитации военных во время войны

Сейчас в Израиле проходит реабилитация украинских военных. Но их всего десятки, в то время как потребности Украины – это тысячи людей, которым это необходимо. Украине лучше подойдет система реабилитации, которая внедрена в Израиле: там такую систему реализуют прямо во время войны.

По словам дипломата, из-за большой необходимости реабилитации пострадавших от войны в Украине создать комплексную систему, чтобы военным можно было проходить протезирование и реабилитацию дома в Украине. Для этого Украине подошла бы модель, по которой это делают в Израиле.

"Я убежден, что именно израильская модель лучше всего подходит для Украины. Ведь Израиль – воюющая и сегодня страна. Мы сталкиваемся с похожими проблемами, что и люди в Украине. Поэтому самый актуальный в Украине именно такой подход – решать вопрос о реабилитации непосредственно во время войны", – сказал Михаэль Бродский.

По его мнению, начинать работать над этим нужно уже сейчас. Потребности Украины в реабилитации уже ясны, и они будут ежедневно увеличиваться.

"Конечно, после войны делать это будет, наверное, проще. Потому что не будет ежеминутной и постоянной угрозы. Но тогда этот вопрос придется решать годами. Как это происходит в Израиле? Там система построена так, что реабилитация пострадавшего от войны человека – физически или психологически, – продолжается на всех этапах, продолжается вся ее жизнь", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что систему реабилитации в Израиле положили начало непосредственно военные – те, которые сами пострадали от войны. И сейчас они помогают таким, как они.

Михаэль Бродский считает, что сделать такую систему удачной в Израиле помогла совокупность нескольких факторов.

"Это и забота государства о тех, кто пострадал от войны, это и особое отношение к армии, это и само гражданское общество, активно участвующее в реабилитации, это неправительственные организации. И это то, о чем мы рассказываем в Украине", – сказал он.