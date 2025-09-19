"Найкраща мапа України": глава МЗС Литви передав Сибізі символічний подарунок (фото)
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс передав своєму українському колезі Андрію Сибізі символічний подарунок. Йдеться про мапу України, позначену всю жовтим кольором без окупованих територій.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з брифінгу.
Так, під час спільного брифінгу литовський міністр, який перебуває з візитом в Києві, завершуючи виступ, передав Сибізі мапу України, на якій вся територія відображена жовтим кольором.
На ній вказана площа країни - 603 628 кв. км, без позначень окупованих територій.
Навколо мапи зображені підписи на підтримку України.
"Є також такі речі, про які я буду говорити в Нью-Йорку (на полях Генасамблеї ООН - ред.) наступного тижня, і мені хотілося б поділитися дарунком, яке символізує наше зобов'язання, і це не лише зобов'язання моє особисте, але зобов'язання наших колег берегти територіальну цілісність України. Ці 603 628 квадратних кілометрів - це Україна, і це її найкраща мапа", - зазначив Будріс.
Цей подарунок символізує, що європейські союзники розглядають Україну у її міжнародно визнаних кордонах, символізують незмінність територіальної цілісності та неприйняття окупації.
Нагадаємо, станом на серпень 2025 року, за підрахунками DeepState, Росія окупувала менш ніж 1% території України за 1010 днів повномасштабної війни. Йдеться приблизно про 5,8 тисячі кв. км українських земель.
Загалом, від початку агресії у 2014 році країна-окупант захопила близько 27% території України, включно з Кримом.
Війна РФ проти України
Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що реальні масштаби захоплень суттєво відрізняються від російських маніпуляцій.
За його словами: у 2014 році Росія без бою окупувала Крим і захопила третину Донбасу; від початку повномасштабної війни Кремль зміг захопити лише близько 30% території Донецької області, а не весь Донбас. Нині Україна контролює близько 32% регіону.
При цьому за майже чотири роки великих боїв Росія заплатила за ці просування катастрофічну ціну - понад мільйон вбитими та пораненими. При цьому плани Кремля "взяти" Донбас за 2-4 місяці, про які Путін запевняв західних партнерів не здійсняться, зазначає українська влада.