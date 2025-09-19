ua en ru
"Лучшая карта Украины": глава МИД Литвы передал Сибиге символический подарок (фото)

Киев, Пятница 19 сентября 2025 15:18
"Лучшая карта Украины": глава МИД Литвы передал Сибиге символический подарок (фото) Фото: глава МИД Украины и Литвы Андрей Сибига и Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис передал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге символический подарок. Речь идет о карте Украины, обозначенную всю желтым цветом без оккупированных территорий.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с брифинга.

Так, во время совместного брифинга литовский министр, который находится с визитом в Киеве, завершая выступление, передал Сибиге карту Украины, на которой вся территория отображена желтым цветом.

На ней указана площадь страны - 603 628 кв. км, без обозначений оккупированных территорий.

Вокруг карты изображены подписи в поддержку Украины.

"Есть также такие вещи, о которых я буду говорить в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН - ред.) на следующей неделе, и мне хотелось бы поделиться подарком, который символизирует наше обязательство, и это не только обязательство мое личное, но обязательство наших коллег беречь территориальную целостность Украины. Эти 603 628 квадратных километров - это Украина, и это ее лучшая карта", - отметил Будрис.

Фото: Литва передала Украине символический подарок (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот подарок символизирует, что европейские союзники рассматривают Украину в ее международно признанных границах, символизируют неизменность территориальной целостности и неприятие оккупации.

Напомним, по состоянию на август 2025 года, по подсчетам DeepState, Россия оккупировала менее 1% территории Украины за 1010 дней полномасштабной войны. Речь идет примерно о 5,8 тысячи кв. км украинских земель.

В общем, с начала агрессии в 2014 году страна-оккупант захватила около 27% территории Украины, включая Крым.

Война РФ против Украины

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что реальные масштабы захватов существенно отличаются от российских манипуляций.

По его словам: в 2014 году Россия без боя оккупировала Крым и захватила треть Донбасса; с начала полномасштабной войны Кремль смог захватить лишь около 30% территории Донецкой области, а не весь Донбасс. Сейчас Украина контролирует около 32% региона.

При этом за почти четыре года больших боев Россия заплатила за эти продвижения катастрофическую цену - более миллиона убитыми и ранеными. При этом планы Кремля "взять" Донбасс за 2-4 месяца, о которых Путин уверял западных партнеров не осуществятся, отмечает украинская власть.

