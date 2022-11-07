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Найкраща ілюстрація "російського миру": Подоляк розповів про злочини Росії в Херсоні

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Понеділок 07 листопада 2022 13:44
Найкраща ілюстрація "російського миру": Подоляк розповів про злочини Росії в Херсоні Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Прикриваючись так званою "евакуацією", росіяни продовжують виселяти українців з їх домівок в тимчасово окупованому Херсоні. Після цього вдаються до звичної їм справи - мародерства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Поки херсонців насильно виганяють з їхніх домівок, розповідаючи про "евакуацію", російські військові та співробітники ФСБ займаються улюбленою справою - грабують їхні домівки. Пограбування тих, кого вони прийшли "захищати" - найкраща ілюстрація "русского мира", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Генштабі розповіли про факти воєнних злочинів з боку росіян у Херсонській області.

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