Лучшая иллюстрация "русского мира": Подоляк рассказал о преступлениях России в Херсоне

Прикрываясь так называемой "эвакуацией", россияне продолжают выселять украинцев из их домов во временно оккупированном Херсоне. После этого прибегают к привычному им делу - мародерству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пока херсонцев насильственно выгоняют из их домов, рассказывая об "эвакуации", российские военные и сотрудники ФСБ занимаются любимым делом – грабят их дома. Ограбление тех, кого они пришли "защищать" - лучшая иллюстрация "русского мира", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Генштабе рассказали о фактах военных преступлений со стороны россиян в Херсонской области.

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