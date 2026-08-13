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Найхолодніше за останні 80 років: на Житомирщині зафіксували температурний рекорд

12:33 13.08.2026 Чт
2 хв
Попередній рекорд фіксували 28 років тому
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Літо в Коростені (wikipedia.org)

У Житомирській області в ніч на 13 серпня зафіксували новий температурний рекорд - температура повітря опустилася до найнижчих показників для цієї дати за весь період спостережень.

На метеостанції Коростень температура повітря вночі знизилася до +4,9°C. Це перекрило попереднє абсолютне значення для 13 серпня, яке трималося з 1998 року.

Тоді мінімальна температура становила +7,3°C. Таким чином, цьогорічний показник виявився на 2,4 градуса нижчим.

Рекорд зафіксували на метеостанції Коростень, де спостереження за температурою ведуть із 1945 року.

Що відомо про похолодання в Україні

РБК-Україна розповідало, що раніше Україну накрила хвиля сильної спеки, однак її поступово витісняє атмосферний фронт, який рухається із заходу на схід. Його проходження супроводжується дощами, грозами, а подекуди можливі град і шквали.

За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, після проходження фронту в Україну надходить більш свіжа повітряна маса. У більшості регіонів очікується +24...+30°С градусів вдень і +15...+23°С вночі, а згодом температура може знизитися ще більше - до +24...+29°С вдень та +12...+17°С вночі. На Закарпатті, півдні та сході буде тепліше.

Водночас уже найближчими днями температура знову почне підвищуватися. За прогнозом Наталки Діденко, нова хвиля спеки очікується 16-17 серпня. У Києві потепління також розпочнеться з неділі, а з понеділка температура знову буде спекотною.

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