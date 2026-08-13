Холоднее всего за последние 80 лет: на Житомирщине зафиксировали температурный рекорд

В Житомирской области в ночь на 13 августа зафиксировали новый температурный рекорд - температура воздуха опустилась до самых низких показателей для этой даты за весь период наблюдений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной центр по гидрометеорологи.
На метеостанции Коростень температура воздуха ночью снизилась до +4,9°C. Это перекрыло предыдущее абсолютное значение для 13 августа, которое держалось с 1998 года.
Тогда минимальная температура составляла +7,3°C. Таким образом, показатель этого года оказался на 2,4 градуса ниже.
Рекорд был зафиксирован на метеостанции Коростень, где наблюдения за температурой ведутся с 1945 года.
РБК-Украина рассказывало, что ранее Украину накрыла волна сильной жары, однако ее постепенно вытесняет движущийся с запада на восток атмосферный фронт. Его прохождение сопровождается дождями, грозами, а иногда возможны град и шквалы.
По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, после прохождения фронта в Украину поступает более свежая воздушная масса. В большинстве регионов ожидается +24...+30°С днем и +15...+23°С ночью, а впоследствии температура может снизиться еще больше - до +24...+29°С днем и +12...+17°С ночью. На Закарпатье, юге и востоке будет теплее.
В то же время уже в ближайшие дни температура снова начнет повышаться. По прогнозу Натальи Диденко, новая волна жары ожидается 16-17 августа. В Киеве потепление начнется с воскресенья, а с понедельника температура снова будет жаркой.