Холоднее всего за последние 80 лет: на Житомирщине зафиксировали температурный рекорд

На метеостанции Коростень температура воздуха ночью снизилась до +4,9°C. Это перекрыло предыдущее абсолютное значение для 13 августа, которое держалось с 1998 года.

Тогда минимальная температура составляла +7,3°C. Таким образом, показатель этого года оказался на 2,4 градуса ниже.

Рекорд был зафиксирован на метеостанции Коростень, где наблюдения за температурой ведутся с 1945 года.

Что известно о похолодании в Украине

РБК-Украина рассказывало, что ранее Украину накрыла волна сильной жары, однако ее постепенно вытесняет движущийся с запада на восток атмосферный фронт. Его прохождение сопровождается дождями, грозами, а иногда возможны град и шквалы.