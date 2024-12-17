Найхолодніша за 6 років. Як минула полярна зима біля "Академіка Вернадського" (фото)

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Якою була цьогорічна зима біля "Академіка Вернадського"

Науковці повідомили, що цьогорічна зима біля станції "Академік Вернадський" стала найхолоднішою за останні шість років.

"Ще в липні наші метеорологи прогнозували, що зима 2024-го буде прохолодною та малосніжною. Адже в травні в океані західніше Антарктичного півострова встановилася холодна водна маса", - пояснили полярники.

В Антарктиці вже починається літо (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточнюється, що відтоді вона не лише втрималася, але й поширилася на всю західну Антарктику.

"Тож ця зима не підтримала тренд своїх попередниць щодо потепління й плюсових температурних аномалій", - додали у науковому центрі.

Цьогорічна полярна зима спекотною не була (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк розповів, що найнижча температура опустилась лише до мінус 14,7 градуса за Цельсієм.

"Але періоди похолодань були виразно довготривалі. Попередні осінні місяці теж були холоднішими за теперішню норму", - зауважив він.

Періоди похолодань у районі "Вернадського" були виразно довготривалими (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Снігу біля станції накопичилось порівняно небагато: 180 см проти 300 см у 2022 році.

"Це досить закономірно для прохолодних зим, коли тут частіше панують сухі повітряні маси з континенту", - уточнили науковці.

Сонце дарує снігу в Антарктиці нові барви (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Тим часом морського льоду навколо станції "Вернадського" утворилося багато.

"Що дуже важливо. Така крига не дозволяє океану віддавати тепло в повітря й водночас нагріватися від сонячного проміння. Крім того, її активно використовують антарктичні тварини", - пояснили в антарктичному науковому центрі.

Крига "оберігає" температурні показники океану (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Для порівняння навели приклад торішньої зими, яка відзначилася мінімальною кількістю льоду в акваторії станції та Антарктиці в цілому. Це, за словами полярників, мало негативний вплив на екосистему.

"Зараз же завдяки поширенню холодної водної маси біля "Вернадського" не спостерігається суттєве потепління, тож очевидно льодовикам довкола станції буде доволі комфортно цього літа", - повідомили в НАНЦ.

Науковці пильно стежать за льодовиками (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Який абсолютний рекорд зафіксували метеорологи

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що "зі сталих зимово-весняних показників цього року "вибився" тільки вітер".

"У вересні наші метеорологи зафіксували абсолютний рекорд швидкості вітру за весь час спостережень", - розповіли полярники.

Зазначається, що рекордна швидкість вітру становила 42,5 метра на секунду.

Вітер біля "Вернадського" встановив абсолютний рекорд швидкості (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Чому кліматологи уважно стежать за перебігом полярних зим

Українцям пояснили також, чому кліматологи уважно стежать саме за перебігом полярних зим.

"Річ у тім, що в полярних регіонах тенденції до потепління найбільші саме в місяці холодного півріччя, тоді як середні температури влітку зростають ледь помітно", - зауважив Пішняк.

Він нагадав, що зимовий запас холоду в товщах льодовиків впливає на швидкість їхньої руйнації влітку.

Влітку Антарктика дещо змінюється (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Тож саме від того, наскільки холодною була зима, залежить їхнє танення в теплий період", - наголосив науковець.

У НАНЦ додали, що продовжують уважно стежити за антарктичними зимами й повідомили, що оприлюднені в публікації фото були зроблені Анною Соіною та Віталієм Камінським.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)